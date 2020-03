Maroc: Production en baisse et stagnation des ventes dans le secteur industriel

L'évolution demeure sur le même trend pour le deuxième mois consécutif

L'évolution de la production et des ventes du secteur de l'industrie de janvier 2020 demeure sur le même trend qu'en décembre dernier.

Les résultats de l'enquête mensuelle de conjoncture de Bank Al-Maghrib au titre du mois de janvier de l'année en cours attestent, en effet, d'un repli de la production et d'une stagnation des ventes.

Dans ces conditions, le taux d'utilisation des capacités (TUC) aurait baissé de 73% à 71%, a fait savoir la banque centrale dans une note relative aux résultats de son enquête et rendue publique récemment.

Pour rappel, l'enquête de conjoncture de Bank Al-Maghrib du mois précédent faisait état de la baisse de la production et de la stagnation des ventes et que le TUC aurait reculé de 2 points de pourcentage à 73%.

Selon les résultats de l'enquête de janvier, la production aurait diminué dans l'«agro-alimentaire» et dans la «mécanique et métallurgie», alors qu'elle aurait progressé dans le «textile et cuir» et dans la «chimie et parachimie».

Dans sa note, Bank Al-Maghrib a en outre indiqué que les ventes se seraient accrues dans le «textile et cuir», auraient stagné dans la «chimie et parachimie» et dans la «mécanique et métallurgie» et baissé dans l'«agro-alimentaire».

A noter que d'autres données de cette enquête d'opinion, menée auprès d'un échantillon représentatif comprenant près de 400 entreprises industrielles, révèlent que les commandes auraient connu une stagnation, recouvrant une hausse dans la «mécanique et métallurgie» et une baisse dans l'«agro-alimentaire», le «textile et cuir» et dans la «chimie et parachimie».

A en croire Bank Al-Maghrib, «les carnets de commandes se seraient situés à un niveau inférieur à la normale dans l'ensemble des branches d'activité », a-t-elle souligné dans sa note.

A titre de comparaison, l'évolution de la production observée en décembre de l'année écoulée aurait baissé dans le «textile et cuir» et dans la «mécanique et métallurgie» et aurait stagné dans la «chimie et parachimie» et dans l'«agro-alimentaire».

Alors que les ventes se seraient accrues dans l'«agroalimentaire» et dans la «chimie et parachimie», les résultats de la précédente enquête révélaient qu'elles auraient baissé dans le «textile et cuir» et stagné dans la «mécanique et métallurgie ».

Pour leur part, les commandes globales auraient connu une stagnation, recouvrant une hausse dans l'«agroalimentaire» et dans la «mécanique et métallurgie» ainsi qu'une baisse dans la «chimie et parachimie» et dans le «textile et cuir», avait-on fait remarquer dans une précédente note de BAM.

Quant aux carnets de commandes, ils se seraient, pour leur part, situés à un niveau inférieur à la normale dans l'ensemble des branches d'activité, hormis l'«agroalimentaire» où ils se seraient situés à un niveau normal, avait alors relevé Bank Al-Maghrib.

Concernant l'enquête de ce début d'année, il apparait que, pour les trois prochains mois, les entreprises s'attendent à une hausse de la production et des ventes dans toutes les branches d'activité, à l'exception du «textile et cuir» où elles anticipent plutôt une baisse de la production et une stagnation des ventes, a fait savoir BAM notant toutefois que plus d'une entreprise sur quatre déclarent ne pas avoir de visibilité quant à l'évolution future de l'activité.

Rappelons, à titre de comparaison, qu'en décembre dernier, les entreprises avaient déclaré qu'elles s'attendaient à une hausse de la production et des ventes dans toutes les branches d'activité pour les trois prochains mois, à l'exception de la «mécanique et métallurgie» où elles anticipaient plutôt une stagnation des ventes.

Cependant, plus d'une entreprise sur cinq avaient déclaré ne pas avoir de visibilité quant à l'évolution future de l'activité.