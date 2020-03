Ile Maurice: Mervin Bibi - Meurtre ou overdose?

Le corps de Mervin Bibi a été découvert, le 27 février dans un champ de cannes à Résidence Barkly. Selon le rapport de l'autopsie, le jeune homme de 21 ans serait mort d'une overdose. Mais ses proches ne croient pas cette version et affirment que Mervin Bibi ne se droguait pas. La veille de la découverte macabre, sa sœur avait appris que la tête de son frère avait été mise à prix pour Rs 75 000.

«Quand je l'ai appelé pour lui en parler, aux alentours de 22h 45, il m'a dit de ne pas m'inquiéter et qu'il n'y avait rien de tel. Il a raccroché. Ce soir-là, il n'est pas rentré et comme il a l'habitude de passer la nuit chez un proche, je ne me suis pas inquiété», relate Sylvette Allan, la mère du défunt.

Toutefois, le lendemain, elle reçoit un appel d'un proche. Ce dernier l'informe que le corps de son fils a été retrouvé dans un champ de cannes à Barkly. «J'ai paniqué, je ne savais pas quoi faire. J'ai pris un taxi et je me suis rendue sur place.» Et là, elle constate que les deux téléphones de son fils ont disparu ainsi qu'un bijou qu'il avait au nez.

Si Sylvette Allan affirme ne pas savoir si son fils avait des mauvaises fréquentations ou même des ennemis, elle explique que le jeune homme est tout juste sorti de prison, il y a un mois. Il y a passé cinq mois, après qu'un habitant de la localité l'avait accusé d'un vol de moto.

Depuis cette découverte macabre, les proches du jeune homme sont désemparés. Ils estiment qu'il y a plusieurs zones d'ombre à éclaircir, d'autant plus que le jeune homme ne se droguait pas. «Est-ce qu'on l'a forcé à prendre quelque chose ? Pourquoi lui en vouloir ? Il était quelqu'un de correct, de jovial, un jeune passionné de foot qui croquait la vie à pleines dents», affirme Sylvette.

La police demande à la famille du défunt de porter plainte si jamais elle soupçonne qu'il s'agit de «foul play».