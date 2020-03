Soudan: Al-Burhan souligne l'importance du rôle des jeunes dans le développement

Khartoum — - Le Président du Conseil Souverain de Transition, Lt-Gén. Abdul-Fatah Al-Burhan, a souligné l'importance du rôle des jeunes dans le développement des sociétés et la réalisation des objectifs de développement durable aux niveaux régional et continental.

Lors de sa rencontre jeudi à son bureau au Palais républicain avec les délégations de l'Union Panafricaine de la Jeunesse (UPJ) dirigée par le secrétaire de (UPJ) M. Ahmed Benining et le Conseil National de la Jeunesse Russe dirigé par Gregory Petushkov, président du Conseil.

Lt-Gén. Al-Burhan a évoqué le rôle important qu'a joué la jeunesse soudanaise dans la réalisation de la glorieuse révolution de décembre.

Le Secrétaire général de l'UPJ a déclaré dans un communiqué de presse que le Président du Conseil souverain a été informé lors de la réunion sur les réalisations de l'UPJ durant sa session en cours.

M. Ahmed a souligné que la réunion s'inscrit dans le cadre de la visite de la délégation du Conseil National de la Jeunesse Russe au Soudan pour discuter le développement de la coopération entre l'Afrique et la Russie au niveau des jeunes et que la réunion a traité des questions de sécurité , de paix et les mécanismes pour réaliser le développement durable en Afrique.

Il a annoncé qu'un accord est convenu visant à établir un forum Afrique-Russie au Soudan dans les prochains jours pour discuter les moyens de renforcer la coopération entre les deux parties dans tous les domaines.

De sa part M. Gregory a déclaré que la réunion portait sur les plans et objectifs de coopération entre les jeunes russes, africains et soudanais, ainsi que sur les relations politiques et sociales russo-soudanaises, en particulier dans le domaine des stages russes aux jeunes soudanais dans le domaine de l'enseignement supérieur.

