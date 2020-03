Burkina Faso: Affectations d'agents des médias publics - Le mémoire en défense du ministère de la Communication

Dans les médias sous tutelle de l'Etat, notamment la RTB et Sidwaya, des affectations ont respectivement concerné 322 et 48 agents. Ce redéploiement de personnel a conduit le Syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture (SYNATIC), qui le juge arbitraire, à décider d'un débrayage actif sur toute l'étendue du territoire le 4 mars dernier. Sur la question, la secrétaire générale (SG) du ministère de la Communication, Hortense Zida, a animé une conférence de presse, le lendemain 5 mars, à Ouagadougou.

Les travailleurs des organes de presse du public ne sont pas contents. Au ministère de la Communication, on ne l'est pas non plus. A l'origine de ce climat délétère de part et d'autre, une décision d'affectation de 322 agents de la RTB et de 48 des Editions Sidwaya.

Les employés l'ont ouvertement manifesté le mercredi dernier, au cours d'une Assemblée générale qui a immédiatement décidé d'un débrayage actif sur toute l'étendue du territoire. Leur département de tutelle, en réplique, s'est contenté, lui, d'un point de presse pour donner des informations complémentaires sur ce sujet qui divise.

C'est depuis début 2019, selon la SG Hortense Zida, que le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement a entrepris de « mettre de l'ordre » dans la situation administrative de ses agents.

Cela a été dicté par les nombreuses difficultés rencontrées dans la gestion de fin de carrière de certains d'entre eux. Une opération « casier vide » a donc été initiée.

Après un point de la situation du personnel des deux établissements publics de l'Etat (EPE) que sont la RTB et Sidwaya, on retient que sur un total de 568 fonctionnaires exerçant dans la première citée, 277 agents sont en détachement, dont 37 ont leur arrêté de détachement échu et 291 sont en situation administrative irrégulière, du fait d'un manque d'acte de détachement.

Parmi les 123 agents de Sidwaya, seuls 79 ont leur détachement en cours, 17 ont leur détachement expiré et 28 sont sans acte de détachement.

C'est donc tout naturellement que le ministère de la Communication, au regard des textes en vigueur, a souhaité qu'une réponse soit apportée aux différentes situations d'irrégularité constatées à la RTB et à Sidwaya. Décision a été alors prise d'affecter les agents concernés à partir du 1er mars 2020.

A en croire Hortense Zida, il ne s'agit nullement d'un licenciement comme l'ont laissé croire certains organes en ligne, ni d'une réplique au mouvement d'humeur engagé par le SYNATIC, en rapport avec le décret portant dérogation à la comptabilité publique en faveur des EPE de la communication. Il est question tout simplement d'un processus de régularisation de situation d'agents.

La SG a alors marqué la disponibilité du ministre et de tous ses collaborateurs à entretenir un esprit de dialogue et de concertation au bénéfice du développement global du département et pour la création et la préservation de conditions de travail et de vie meilleures pour les professionnels des médias d'Etat.