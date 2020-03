Afrique: Les Sociétés de loteries d'Afrique adoptent une charte environnementale

A l'issue du séminaire international du cinquantenaire de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire (Lonaci), organisé les 4 et 5 mars à Abidjan, autour du thème principal : « Innovation et développement durable », les responsables de l'Association des loteries d'Afrique (Ala), ont signé une charte sur l'environnement.

Ils veulent notamment, limiter l'empreinte écologique du transport des participants ; privilégier l'utilisation de produits réutilisables et recyclables ; réduire, trier et valoriser les déchets ; offrir une restauration durable ; mettre en place une communication éco-responsable et sensibiliser les parties prenantes aux principes de développement durable.

Selon Younes El Mechrafi, directeur général de la marocaine des jeux et des sports, secrétaire général de l'Ala, « le temps est venu pour les sociétés des loteries d'Afrique » de repenser ses actions en termes d'impacts et de s'assurer que par des moyens simples mais efficaces, ils développeront des pratiques plus respectueuses pour le public et l'environnement.

« A travers le présent document, l'Association des loteries d'Afrique s'engage à entrer dans une démarche volontaire éco-responsable avec pour objectif de réduire l'empreinte environnementale de ses événements », a-t-il affirmé.

« Cette rencontre de haut niveau qui vient de s'achever, est bénéfique pour nos différentes sociétés. Pendant ces deux jours d'échanges, notre expérience en matière de responsabilité sociale a été présentée.

La préservation de notre environnement par l'adoption d'une charte, est importante pour nous », a indiqué Dramane Coulibaly, directeur général de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire (Lonaci).

Et d'ajouter que cette démarche répond à la détermination de la Lonaci à faire aboutir son processus de certification dans les meilleurs délais.

En vue d'améliorer les pratiques, de se préoccuper du bien-être de ses salariés, mais aussi d'écouter et de répondre aux parties intéressées externes. Autant de points qui, selon lui, sont des éléments intrinsèques de la qualité vecteurs de valeur ajoutée pour sa société.

Malick M'Baye, conseiller spécial du directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase), représentant Samba Kane, directeur général de la Lonase et président de l'Association des loteries d'Afrique, a indiqué que les thèmes abordés sont d'une importance capitale pour les loteries qui connaissent de grandes mutations à l'image des transformations que traverse le monde dans tous les domaines.

Le séminaire a pris fin par un planting d'arbres à Bingerville en collaboration avec le Centre national de recherche agronomique (Cnra) et donation projet carbone offset. Cinquante arbres ont été plantés par des participants.

Rappelons que la Loterie nationale de Côte d'Ivoire (Lonaci) qui a reçu ses pairs venus d'Afrique et de la France, a 50 ans d'existence.

Les festivités ont été lancées le 6 février 2020, par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, autour du thème : « Ensemble, relevons les défis de l'innovation et de la responsabilité sociétale ».