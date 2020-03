Congo-Kinshasa: Linafoot - FC Renaissance enfonce davantage Saint Eloi Lupopo dans la crise

Le FC Renaissance a battu dans la douleur la formation lushoise du FC Saint Eloi Lupopo, sur une marque de deux buts à un, au stade de martyrs de la pentecôte. Ce match classique comptait pour la manche retour du championnat national de football, Vodacom Ligue 1.

Erigeant son quartier général dans la Capitale Kinoise depuis plus de deux semaines, les cheminots de Lubumbashi ont livré pratiquement trois rencontres sans avoir un résultat positif. Le premier match a été perdu lourdement face aux immaculés de DCMP sur un score de quatre buts à un (4-1).Une défaite qui, d'ailleurs, avait occasionné la démission du coach principal Papy Kimoto à la tête de Lupopo. Laissant sa place à Kayeye Muyamba, ce dernier n'a pas du tout changé la balance contre Racing Club de Kinshasa. Un but à zéro, c'était le score final en défaveur de Lupopo. Pour des analystes sportifs congolais, c'était l'un de grands signaux concernant la crise qui gangrène les Lumpas. Cette donne vient de se confirmer après la défaite contre les Bana Fibo (FC Renaissance du Congo). En manque des repères, le club lushois a totalisé plus de trois matchs sans aucune victoire.

Film du match

Victorieux au dernier coup de sifflet de l'arbitre centrale, les Orange de Kinshasa ne peuvent que dire merci à leur attaquant, Lilepo Makabi, dans son grand jour qui a signé un doublé. Tout d'abord, il a ouvert le score à la 21ème minute sur un coup franc bien placé. Avant que les cheminots portent le score à égalité grâce à leur buteur maison, Mpiana Monzinzi à la 28ème minute, une réponse du berger à la bergère. Tel était le score qui avait sanctionné la première partie du jeu. Au retour de la pause, en poussant très haut, les locaux avec l'appui de leurs supporters ont trouvé pour la deuxième fois le filet des Lumpas. Ce but a été marqué à dix minutes de fin de la partie.

Revenus de l'Est avec 4 points en deux sorties, les kinois consolident leur 6ème place au classement avec maintenant 35 points pour 22 matchs (10 victoires, 3 nuls et 8 défaites) et sont de plus en plus proches des places africaines, alors que leur adversaire peine depuis quelques matchs et reste sur un bilan négatif avec 4 défaites de suite.Rappelons que les oranges seront face aux immaculés de DCMP le mardi 10 mars prochain, au stade des martyrs de la pentecôte.