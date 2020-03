Congo-Kinshasa: Linafoot - Lupopo boucle son séjour à Kinshasa avec trois défaites en trois sorties

C'est une sérieuse descente aux enfers du FC Saint Eloi Lupopo dans cette édition du championnat national. L'équipe ne va que de mal en pis. Sur tous les trois matches de Kinshasa, Lupopo en a tout perdus respectivement, devant DC Motema Pembe (4-1), RCK (1-0) et Renaissance du Congo (2-1).

Et comme le malheur ne vient jamais seul, dit-on, le team jaune et bleu a même perdu son entraîneur, Papy Kimoto Okitankoy, qui n'a trouvé mieux que de rendre le tablier.Renaissance et Lupopo ont joué jeudi 5 mars, au stade de Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa, pour le compte de la 18ème journée.

Glody Lilepo Makadi a fait le bonheur des "Renais" en marquant les deux buts de son équipe (21ème et 81ème), tandis que Mpiana Mozizi (27ème) encore et toujours lui a inscrit l'unique but des Lumpas. Mpiana Mozizi a, au passage, totalisé 12 buts, au même titre que Jackson Muleka du TP Mazembe.Au match aller Lupopo - Renaissance, le 3 novembre dernier, au stade Kibasa Maliba, le score était de 1-0, en faveur de Lupopo. Mais, Renaissance avait récupéré les trois points sur tapis vert par forfait.

Ainsi, Lupopo peut alors rentrer en paix à Lubumbashi pour se concentrer, voire comment rectifier les tirs avant d'amorcer ses huit derniers matches de la saison. Pour un total de 22 matches livrés jusque-là, Lupopo ne compte que 24 points. Il vient loin au classement, 10ème. Tandis que Renaissance du Congo, son adversaire du jour, est 6ème avec 36 points pour 22 matches également.

Lubumbashi Sport - RCK 0-0

Au stade TP Mazembe, le FC Lubumbashi Sport et le Racing Club de Kinshasa se sont quittés par un score nul et vierge (0-0), pour le compte du match avancé de la 27ème journée.

Un nul précieux pour les Kinois qui sont restés invaincus devant cette équipe des Kamikazes lushois. Au match aller le 24 septembre dernier, à Kinshasa, le score était de 2-0 en faveur de RCK. Au classement, les deux équipes viennent l'une après l'autre : RCK est 8ème avec 27 points en 22 matches, tandis que Lubumbashi Sport est 9ème avec 22 points en 22 sorties également.

Rangers - Don Bosco vendredi au stade de Martyrs

Le championnat se poursuivra vendredi au stade de Martyrs de la Pentecôte avec le match AC Rangers- CS Don Bosco, comptant pour la 21ème journée. Occupant la 7ème place au classement avec ses 28 points en 23 matches, Rangers est jusque-là, assuré de maintenir sa place pour la prochaine édition, tandis que Don Bosco, 11ème avec 23 points en 19 matches, doit encore batailler dur pour s'éloigner davantage de la zone rouge.