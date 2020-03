Congo-Kinshasa: Tracasseries routières /Les taximan du tronçon Kintambo magasin-UPN lancent le cri d'alarme

Les chauffeurs de taxi-bus et de taxi moto du tronçon Kintambo magasin-UPN déplorent les tracasseries routières qui s'effectuent en ce milieu. Ils pointent du doigt quelques agents de la police de circulation routière qui opèrent dans ce coin de la ville-province de Kinshasa. A entendre parler certains conducteurs, ces éléments de PCR arrêtent sans motif valable.

«Les tracasseries routières sur ce tronçon deviennent de plus en plus inquiétant. On ne sait plus où on peut parquer nos véhicules. L'on ne sait plus localiser l'arrêt de bus. Si nous voulons faire descendre un client ou chercher à parquer le bus à l'arrêt pour prendre de clients, on nous arrête, pour motif : vous avez parqué le bus sur le lieu inapproprié», renseigne un groupe de chauffeurs de taxi de ce tronçon. D'après certaines langues, les tracasseries routières ne s'arrêtent pas là, elles soulignent que quand ces agents de l'ordre les arrêtent, la première victime c'est le receveur. Pourquoi ? Parce que c'est le receveur qui détient l'argent de versement. «Quand on arrête le bus, ces policiers veulent à tout prix arrêter le receveur, parce que celui-ci garde l'argent. Et, s'ils prennent cet argent, ils vous libèrent », déclare un autre conducteur sous couvert de l'anonymat.

Démenti

Réagissant face à ces accusations, un policier de la circulation routière de Kintambo-magasin n'a pas tardé à démentir "ces fausses accusations" des taximans. Selon cet élément du PCR, la faute revient au taximan qui, selon lui, ne respectent pas le code de la route, et eux ils font qu'appliquer la loi. «Généralement, ces chauffeurs de taxi n'ont pas fait l'auto-école et ils ne connaissent pas le code de la route. Et dans le code de la route congolaise, il n'est pas prévu des arrêts de bus pour parquer des véhicules et charger des clients pendant un certain temps. Mais, en voyant la cartographie de la ville de Kinshasa, c'est difficile, mais quand nous reprochons aux chauffeurs de pouvoir bien garer leur bus, ils s'en foutent, et si vous leur demandez d'exhiber leur permis de conduire ou les documents du véhicule, ils n'en ont pas et nous, nous allons appliquer la loi», prévient un PCR, visiblement choqué par l'accusation de certains conducteurs des bus.