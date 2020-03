Angola: La CEAST analyse la protection de la famille

Luanda — Réunis depuis lundi à Quiçama, périphérie de Luanda, les évêques de la Conférence épiscopale de l'Angola et de Sao tomé (CEAST) analysent des questions liées à la protection de la famille, à la lutte contre la corruption et au rapatriement des capitaux déposés illicitement à l?étranger.

Le taux de chômage en Angola est un autre problème sur lequel se penchent les évêques de la CEAST, au cours de cette première assemblée annuelle présidée par l'archevêque métropolitain de Luanda, Filomeno Vieira Dias.

A l'ouverture de la session, dont les travaux se poursuivent jusqu'au samedi, le prélat a manifesté sa préoccupation face au nombre élevé des enfants nés au dehors du mariage, et des enfants rejetés par leurs parents biologiques.L'archevêque de Luanda a manifesté la solidarité de l'Eglise catholique à l'égard des femmes angolaises, « notamment envers celles qui élèvent leurs enfants avec beaucoup de sacrifice ».

Faire naître une nouvelle conscience de solidarité globale pour le changement dans la façon d'être et de vivre de tous les citoyens, tel est l'objectif de cette action solidaire, a-t-il expliqué.La réunion discute également de la réalisation de la première « Semaine Nationale de Solidarité », à l'initiative de la CEAST, visant à fortifier l'esprit de communion et de partage entre les Angolais.

La nécessité de créer des nouveaux diocèses sera également au centre des débats, eu égard à l'extension territoriale de l'Angola et à la densité démographique de quelques régions.Ce fait pousse l'Eglise à implanter des nouveaux diocèses pour mieux accomplir sa mission d'évangélisation, a-t-il souligné.

Investir davantage dans l'agriculture, et notamment dans l'agriculture vivrière, et dans la création de petites industries de transformation étaient une recommandation issue de la dernière assemblée des évêques de la CEAST, tenue en octobre 2019, à Saurimo, chef-lieu de la province diamantifère de Lunda Sul (est).

Outre cela, la Conférence avait également recommandé au Gouvernement de faciliter le stockage et l'écoulement des excédents agricoles, afin d'améliorer les revenus des paysans et d'augmenter l'offre de produits dans les centres urbains.Enfin, les évêques avaient exhorté le Gouvernement à ne pas hésiter à engager l'Armée et les Forces militarisées, ainsi que les chefs coutumiers et les Mouvements de défense de l'environnement dans la lutte contre les incendies provoqués dans les forêts, le déboisement, le braconnage, le trafic du bois, l'exploration illégale de diamants et d'autres pratiques qui portent préjudice à la nature et à l'économie du pays.