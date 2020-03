Sénégal: Epidémie du coronavirus - Gakou demande l'etat d'urgence

En tournée nationale depuis le début du mois février, le leader du Grand parti va observer une trêve face à la menace du coronavirus qui a déjà touché quatre personnes au Sénégal.

Dans un communiqué rendu public hier, mercredi 4 mars, le Bureau politique du Grand parti a annoncé que «face à l'impérieuse nécessité de prévenir et de lutter efficacement contre la propagation du Covid 19, le programme des activités dans les régions de Saint Louis et de Matam, inscrit dans la tournée nationale et prévu du 09 au 18 mars 2020, est reporté à une date ultérieure».

Loin de s'en tenir là, Malick Gakou et ses camarades ont également sur cette lancée, invité les autorités «à proclamer l'état d'urgence et réquisitionner les produits comme des masques et gels hydro-alcooliques».

«Nous demandons au Gouvernement de proclamer l'état d'urgence sanitaire et de réquisitionner immédiatement tous les stocks de masques, de gels hydo-alcooliques et tous les autres moyens disponibles dans le pays et indispensables à la prévention», a invité le bureau politique du Grand parti en précisant que «les spéculations sur ces produits peuvent constituer des freins à l'endiguement de l'épidémie».

Aux populations sénégalaises, le Bureau politique du Grand parti appelle «à la solidarité et à la cohésion nationale pour le triomphe de la Patrie face à cette menace endémique».