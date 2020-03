Congo-Brazzaville: Olivia Bumba - Transmettre son savoir-faire est son cheval de bataille

Olivia Bumba valorise la gastronomie congolaise via sa carte éclectique. Une fusion de recettes françaises et africaines. C'est donc avec bonheur que ses hôtes voguent entre mets copieux (mixture de produits locaux et français), desserts exotiques et des rafraichissements innovants qui sont un panaché des fruits d'ici et d'ailleurs.

De vrais moments de plaisir à partager en amoureux, entre copines ou encore en famille. De plus le cadre s'y prête parfaitement : lumière tamisée, un service rapide et efficace, un accueil chaleureux, des prix abordables et la cheffe Olivia est aux petits soins... La Pirogue, son restaurant, est donc à l'image de sa propriétaire, rayonnante, professionnelle et disposée au partage. Avoir son propre restaurant a toujours été le rêve d'Olivia depuis son jeune âge, et s'est tout naturellement qu'elle entre dans les arcanes de la gastronomie après sa formation à l'école hôtelière de Paris Jean Drouant, spécialisation cuisine. Son diplôme en poche, Olivia, exerce en tant stagiaire dans des groupes hôteliers en France à l'image d'Accor Hôtels, Hôtel Regina... Des années au cours desquelles, la jeune femme acquiert des compétences et des valeurs.

Et plus elle monte d'échelon, plus son désir de revenir au pays est présent. En 2008, Olivia, originaire de la RDC, dépose ses valises à Brazzaville. « Ma sa sœur tenait un magazine de vêtements à Brazzaville et cela s'est fait naturellement », a fait savoir Olivia qui trouve son inspiration dans les mets de son enfance, même si elle avoue avoir une certaine attirance pour la cuisine française.

Si, depuis l'ouverture de son restaurant en 2008, la jeune femme ne cesse de surprendre sa clientèle par ses multiples innovations culinaires ( elle considère ses fourneaux comme un lieu d'expérimentation), la cheffe ne s'en dort pas pour autant sur ses lauriers. Elle estime qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce secteur et que la femme congolaise a aussi son mot à dire pour participer au rayonnement de la gastronomie congolaise. Aussi souhaite-t-elle mettre en place, dans les prochains jours, une école de formation en bonne et due forme pour donner la chance à des passionnés de la gastronomie de vivre pleinement leur passion via des moments de partage et d'échange.