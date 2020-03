Algérie: Le réseau ferroviaire atteindra 6.500 km après réception des projets en cours de réalisation

Alger — Le réseau des lignes ferroviaires au niveau national sera porté à une longueur de 6.500 km après la réception des projets en cours de réalisation, a affirmé, jeudi, le ministre des Travaux publics et des Transports, Farouk Chiali.

Répondant à une question orale d'un membre du Conseil de la Nation lors d'une séance plénière consacrée aux questions orales, présidée par le président du Conseil de la Nation par intérim Salah Goudjil, M. Chiali a indiqué que son secteur accordait une grande importante au programme des investissements dans le ferroviaire.

Concernant les perspectives de développement des voies ferroviaires en Algérie, le ministre a fait savoir que le programme des investissements dans le ferroviaire repose sur plusieurs axes et a pour objectif, moderniser l'infrastructure actuelle et créer de nouvelles lignes, en vue d'accroître les capacités de transport et assurer la capacité compétitive avec le reste des autres moyens de transport.

Parmi les causes, entre autres, poursuit M. Chiali, " le retard accusé par certaines sociétés titulaires du droit de concession dans l'exploitation des terres et fonciers, dans la transformation du réseau des câbles, ainsi que le retard accusé dans la conclusion des marchés des travaux y afférents, tels les travaux des réseaux de gaz, d'électricité, d'eau, d'assainissement, de téléphoni et des différente canalisations

Projet de dédoublement de la RN 23 reliant Aflou à Laghouat, priorité du secteur

A une question sur le projet de réalisation du dédoublement de la route nationale N 23 reliant Aflou à Laghouat, le ministre a affirmé que ledit projet comptait parmi les priorités du secteur, vu le nombre important et répété des accidents enregistrés au niveau de cet axe routier.

Ladite route de 155 km de long située dans le chef lieu de la wilaya de Laghouat s'étend des frontières de la wilaya de Tiaret jusqu'au croisement de la RN 01 à Laghouat, dont un tronçon de 30 km de long est dédoublé.

Concernant le reclassement de l'aéroport de Tindouf et de l'augmentation du nombre de vols, le ministre a indiqué que Tassili Airlines entrera, dans les prochaines semaines, en négociation avec des responsables en Mauritanie pour l'ouverture d'une ligne aérienne reliant Tindouf à Nouakchott.

Un seul vol hebdomadaire sera programmé à partir de l'été prochain, a-t-il fait savoir.

La compagnie exploite également deux vols hebdomadaires sur la ligne reliant Oran et Tindouf, alors qu'un vol hebdomadaire est assuré via la liaison Constantine-Tindouf, en sus de deux vols via Béchar sur la liaison Béchar, Tindouf et Alger.

Revenant aux prix des billets d'avion pour les vols internes, M. Chiali a indiqué que la compagnie Air Algérie envisage d'appliquer des "prix subventionnés" sur son réseau interne, le prix du kilomètre pour les vols nord-nord étant calculé à 8,7da, contre 7,8 a le kg pour les volt nord-sud.

Il a ajouté que la compagnie nationale permettait l'application de réductions à hauteur de 30% sur son réseau interne en faveur des voyageurs via la liaison sud-nord.