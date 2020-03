Libye: Redynamisation de l'action humanitaire à travers la création d'un forum des pays du voisinage de la Libye

Alger — Les participants à une journée d'études sur "les conséquences de la crise libyenne sur la situation humanitaire dans la région" ont mis l'accent, jeudi à Alger, sur l'impérative redynamisation de l'action humanitaire à travers la création du forum de la diplomatie humanitaire des pays du voisinage de la Libye et du Mali.

La Déclaration finale de la journée d'études, qui a été organisée par le Croissant Rouge algérien (CRA) en association avec le Croissant Rouge libyen (CRL), a souligné l'impérative "redynamisation de l'action humanitaire à travers un forum de la diplomatie humanitaire des pays du voisinage de la Libye, en plus du Mali".

Les participants ont apprécié l'initiative des Croissants-rouge algérien et libyen dans le cadre du renforcement de l'action commune ayant pour objectif la protection de la dignité humaine.

Ont pris part à cette rencontre des présidents et des secrétaires généraux des sociétés nationales du croissant et de la croix rouge des pays du voisinage de la Libye, en plus du Mali, en présence d'un groupe d'observateurs, d'ambassadeurs et de représentants des organisations onusiennes, outre des experts.

Les conséquences inédites sur l'action humanitaire ont été débattues lors de cette journée d'études par les participants qui ont abordé plusieurs angles liés à cette problématique dont la situation humanitaire dans un contexte marqué par des capacités limitées des sociétés nationales activant dans le champ humanitaire (croissants et croix rouge de la région) et le niveau de la crise et son caractère ascendant.