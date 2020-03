Sénégal: ACBEP - Premiere victime du rapport de l'OFNAC, Hamady Dieng remplace Socé Diop Dione, limogée

Les rapports 2017 et 2018 de l'Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC), rendus public avant-hier mardi, après avoir été remis au chef de l'Etat la semaine dernière, commencent à faire des victimes.

Madame Socé Diop Dione, jusque-là Directeur général de l'Agence de Construction des Bâtiments et Edifices publics (ACBEP) épinglée dans ces rapport est passée à la trappe.

Au titre des mesures individuelles du Conseil des ministres qu'il a présidé, hier mercredi 4 mars 2020, «Monsieur Hamady Dieng, Professeur en mathématiques, précédemment Directeur des Constructions au ministère de l'Intérieur, est nommé Directeur général de l'Agence de Construction des Bâtiments et Edifices publics (ACBEP), en remplacement de Madame Socé Diop Dione, appelée à d'autres fonctions», rapporte le communiqué du Conseil. M. Hamady Dieng cède sa place à Médoune Hane Tall, Commissaire de Police, précédemment en service à la Direction du Budget et des Matériels de la Direction générale de la Police nationale.

D'ailleurs, au sujet de la transparence de la vie publique, Macky Sall a reconduit les membres sortant de l'OFNAC, avec à sa tête Seynabou Ndiaye Diakhaté.

Il a évoqué le développement de l'entreprenariat et de la promotion de l'emploi des femmes et des jeunes, avec la création de la Délégation générale à l'Entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), «pour asseoir une politique durable et pragmatique de promotion de l'entreprenariat et de création d'emplois».

Selon lui, la DER a obtenu «des résultats encourageants, ... après deux (2) années d'activités, grâce à la mobilisation de plus de 31 milliards de FCFA de financements effectifs, octroyés par l'Etat.

Cette enveloppe a permis de financer près de 70.000 bénéficiaires directs, dont 75% de femmes, renforçant ainsi la mise en œuvre diligente de la stratégie nationale d'autonomisation économique des femmes».

Suffisant pour que, pour la consolidation des acquis, il invite le ministre des Finances et celui de l'Economie, du Plan et de la Coopération «à accélérer les procédures d'entrée en vigueur des nouveaux financements extérieurs (prêts et dons) de la DER, lesquels culminent, aujourd'hui, à 95 milliards FCFA».

Aussi a-t-il enjoint les ministres concernés à lui transmettre un «rapport conjoint d'évaluation exhaustive des dispositifs d'encadrement et de financement de l'entreprenariat au Sénégal». Quant au ministre de la Famille, il lui a ordonné de lui faire parvenir un «rapport annuel sur l'autonomisation économique des femmes».

En ce concerne les affaires intérieures et la sécurité sociale, le président Sall a demandé au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de «faire prendre toutes les dispositions urgentes pour le règlement sans délai des questions académiques, et l'amélioration notable des conditions de vie et d'études des étudiants au niveau des campus des Universités Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niasse et Assane Seck de Ziguinchor».

Aussi a-t-il invité, le ministre du Travail et du Dialogue social à «hâter le processus de validation consensuelle et d'adoption, dans les meilleurs délais, de l'avant-projet de Code de Sécurité sociale», conclut la source, annonçant l'annulation jusqu'à nouvel ordre, de l'agenda diplomatique du chef de l'Etat et la tenue prochaine du deuxième Conseil présidentiel sénégalo-gambien à Dakar, le 12 mars 2020.