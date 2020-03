Congo-Kinshasa/Mali: CHAN Story - 2e étoile pour le pays

En venant à bout du Mali sur le score de 3-0, les Congolais deviennent le premier pays à remporter la compétition à deux reprises.

En seulement quatre éditions, la RDC a prouvé son amour-passion pour le Championnat d'Afrique des nations (CHAN). Plus d'un an après la médaille de bronze décrochée à la CAN 2015 en Guinée Equatoriale, les Congolais ont remporté leur deuxième CHAN après 2009. La victime du jour, le 7 février 2016 au stade Amahoro de Kigali, a pour nom le Mali. Des Aigles, sensation du tournoi, battus 0-3 par des Léopards réalistes sous une pluie battante.

Les Maliens ont notamment subi la détermination et la malice de l'ailier congolais Mechak Elia, auteur d'un doublé à la 29e et à la 69e minute. Les hommes entraînés par Florent Ibenge vont marquer un 3e but par l'entremise de Jonathan Bolingi. Avec 14 buts au compteur en six matchs, la RDC termine meilleure attaque de la compétition. Il faut tout de même dire que le futur vainqueur a connu, comme en 2009, une défaite lors du dernier match du premier tour.

Les Léopards se sont inclinés 1-3 devant les Lions indomptables du Cameroun qui seront sèchement stoppés en quart de finale par la Côte d'Ivoire. Des Ivoiriens qui vont compléter le podium en venant à bout de la Guinée 2-1. Au terme du tournoi, Mechak Elia (RDC), Chisom Chikatara (Nigeria) et Ahmed Akaichi (Tunisie), tous auteurs de quatre buts, sont les meilleurs artificiers. Parmi les 23 Congolais de cette cuvée victorieuse, on retrouve le défenseur Joël Kimwaki, unique joueur à soulever le trophée du CHAN pour une deuxième fois.