Cameroun: Echanges culturels - L'Egypte danse à Yaoundé

La troupe « Ismaïlia » a fait bouger le public de la capitale dimanche dernier au rythme des sonorités.Le palais des Congrès de Yaoundé, le 1er mars dernier, a accueilli la troupe de danse folklorique égyptienne « Ismaïlia ». Elle est venue de loin, afin de présenter les richesses culturelles de son pays.

Ce spectacle haut en couleurs présenté en présence du ministre des Arts et de la Culture, Bidoung Mkpatt et de l'ambassadeur d'Egypte, Medhat Kamal El Meligy, s'inscrit dans le cadre de l'enrichissement des expériences et des cultures entre la République arabe d'Egypte et le Cameroun. Pendant deux heures, « Ismaïlia » a proposé au public, à travers plusieurs chorégraphies apprêtées et en toute coordination voyage au pays des pharaons.

L'équipe d'une trentaine de jeunes danseurs a conduit la visite dans cette expédition. Tout ce dimanche soir donnait l'impression de vivre sous le flamboyant soleil du Caire. Une impression confortée par les costumes et autres éléments de la scénographie, sans oublier les instruments, mais aussi des baguettes, des cuillères ou des paniers. L'usage de ces différents outils n'est pas un hasard, car comme l'explique Medhat Kamal El Meligy, ambassadeur d'Egypte au Cameroun, « chacun des objets utilisés lors d'une chorégraphie met en valeur une activité spécifique comme la pêche et les travaux champêtres. » Plus encore, ces différentes prestations mettent en valeur le mode de vie d'Ismaïlia, une île égyptienne située sur le Canal de Suez, de laquelle la troupe à l'honneur tire son nom de baptême.

Cette soirée culturelle était un bel exemple du dynamisme de la coopération entre le Cameroun et la République arabe d'Egypte. En effet, on a pu assister à une association entre des groupes de danse du terroir et Ismaïlia. Il s'agit notamment des groupes « Mbal Etoudi », « Groupe Gogouet », « Nso Moon Light », « Mini Bantou » qui ont accordé les rythmes locaux comme le bikutsi, le ben-sikin et d'autres sonorités issus des quatre aires culturelles nationales (fang-béti, soudano-sahélienne, sawa et grassfields. « Ces différents groupes ont donné des prestations aux côtés des ambassadeurs du patrimoine égyptien pour un métissage culturel », a indiqué Sophie Darel, ancien mannequin international, par ailleurs président d'Evidence Media Group, associé à cet événement.