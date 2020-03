Congo-Brazzaville: Makani Christine - "L'entrepreneuriat n'est pas une concurrence"

Calme et réservée, Christine Makani, la quarantaine, se révèle prolixe quand il s'agit de parler de sa passion pour les glaces et la pâtisserie. Perfectionniste, l'entrepreneure s'implique entièrement à chaque étape de la réalisation de ses produits, vu qu'elle vise avant tout l'excellence.

Une qualité qui lui a valu une distinction dans la mesure où le Glacy est devenue avec le temps une adresse très prisée par les Congolais pour ses inhabituels sorbets et glaces aux saveurs typiquement congolaises à l'image de la glace au tondolo, malombo, tsui-téké, corossol, goyave et le must have celui du safou, une tuerie que je conseille à tous.

Militante du donné et du recevoir, elle n'hésite pas à donner un coup de pouce aux jeunes entrepreneurs en exposant leurs produits au sein de son local. Pour Christine, l'entrepreneuriat ne devrait pas être une concurrence inutile ou un copier-coller, mais plutôt un changement constructif autour de soi car, dit-elle, « ce n'est qu'en innovant qu'on peut se développer, se faire remarquer et susciter l'admiration ». Invitée à plusieurs reprises au salon international de l'agriculture à Paris par les « Doigts verts du Congo » et tout dernièrement à la foire de Miami, Christine ne se contente pas de présenter ses produits, elle y parle aussi de son engagement, de son envie de vouloir faire bouger les choses.

A ce jour, elle emploie une dizaine de personnes car, selon elle, le développement d'un pays passe aussi par la création du travail. « Pourquoi toujours exporter des produits étrangers dès lors qu'on peut réaliser des prodiges avec nos fruits ?» s'interroge-t-elle. Son objectif est de pérenniser ce projet pour en faire une firme internationale.