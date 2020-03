Afrique: Regard d'Afrique - Une belle façon de faire vibrer le féminisme

Conférence débat B to B, Exposition et vente, animations et défilé de mode, Regard d'Afrique met diverses femmes en lumière, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes.

La rencontre se tiendra le 7 mars à Brazzaville sur différentes thématiques notamment « Egalité : enjeux et réalité », animée entre autres par Natacha Zoula, directrice vente au Radisson Blu Mbamou Palace hôtel, Azaad Manté, chargée de presse et de communication à la délégation de l'Union européenne au Congo, Sara Ahoui, conseillère en communication à l'agence de régulation des postes et télécommunications.

Noémi Malonga, gestionnaire à Lerusteph, et Déborah Mutund, consultante en relations publiques en cosmétique, animeront quant à elles des échanges qui porteront sur « Entrepreneuriat et production locale : comment se positionne la femme congolaise ? » L'évènement organisé par l'association Regard d'Afrique vise à faire découvrir les produits made in Congo et à promouvoir l'entrepreneuriat féminin.

Sur une journée, l'exposition-vente réunira une trentaine de marques évoluant dans l'agroalimentaire, l'artisanat, la bijouterie, la maroquinerie et le stylisme. La rencontre permettra de fédérer les productrices et d'encourager la coopération entre elles.

La journée internationale des droits des femmes rappelle que les inégalités hommes-femmes sont toujours d'actualité. Cette journée de sensibilisation qui se déroule chaque 8 mars de l'année permet de faire la lumière sur la condition féminine partout à travers le monde et de faire prendre conscience de l'importance de la lutte pour les droits des femmes. Des débats engagés, aux expositions-ventes en passant diverses animations, Regard d'Afrique veut faire entendre ce message à travers son programme d'activités.

Au-delà, l'association soutient à travers son champ la formation des jeunes aux métiers de leur choix afin de leur permettre de gagner leur autonomie financière. Elle participe également au renforcement de capacités dans divers domaines comme la médecine, l'enseignement, le journalisme, l'électricité par le biais des séminaires qu'elle organise, sans oublier son but premier : l'apport d'une aide multiforme aux personnes vulnérables (enfants, femmes, personnes âgées) et malades.