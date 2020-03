Sénégal: Coronavirus chamboule l'agenda de Macky

Déjà dans nos murs depuis le lundi 2 mars 2020, le coronavirus dont le nombre de cas confirmés est désormais de 4, s'est invité à la table du Conseil des ministres hier, mercredi 4 mars.

Entre autres mesures importantes de cette réunion hebdomadaire du gouvernement, désormais, Macky suspend les ordres de mission de ses ministres, pour les déplacements à l'étranger, insistant ainsi sur la «surveillance rigoureuse et permanente de nos frontières»

Plus de missions en dehors du territoire national pour les membres du gouvernement. Coronavirus déjà dans nos murs à guidé cette décision du président Macky Sall de réduire au strict minimum les missions des agents publics à l'étranger et de recourir au besoin à nos représentations diplomatiques.

«Le Chef de l'Etat a, enfin, décidé de réduire au strict minimum les missions des agents publics à l'étranger et de recourir au besoin à nos représentations diplomatiques.

Par ailleurs, il a demandé aux ministres de ne pas effectuer de mission en dehors du territoire national», informe le communiqué du conseil des ministres qu'il a présidé hier mercredi au Palais de la République.

Le président de la République «a notamment insisté sur l'impératif d'une surveillance rigoureuse, permanente et efficiente de nos frontières».

Mieux, Macky Sall a informé «avoir validé le Plan national de riposte contre l'épidémie à Covid-19 avec la mise en place immédiate de ressources financières supplémentaires d'un montant de 1.440.584.650 FCFA», lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.

«FAIRE FONCTIONNER LE DISPOSITIF DE RIPOSTE 24H/24, AU REGARD DU NIVEAU DE MENACE TRES ELEVE»

Le Chef de l'Etat qui, à l'entame de sa communication, est revenu sur le Conseil présidentiel sur le coronavirus qu'il a présidé, le lundi 02 mars, a souligné «la nécessité de faire fonctionner le dispositif de riposte 24h/24, au regard du niveau de menace très élevé».

Il a, auparavant, demandé au ministre de la Santé, président du Comité national de Gestion des épidémies, «de renforcer, en relation avec les acteurs publics, privés et les partenaires impliqués, la vigilance et les dispositifs d'alerte précoce et de prise en charge rapide et efficace au niveau de nos établissements de santé».

Aussi a-t-il invité le ministre de la Santé à accélérer, au sein de la Pharmacie nationale d'Approvisionnement (PNA), «l'acquisition, la mise à disposition et la distribution des produits, matériels et consommables essentiels pour une prise en charge adéquate des cas suspects ou confirmés de malades, dans les structures sanitaires ciblées, et à veiller à la constitution systématique d'un stock de sécurité».

RENFORCER L'INFORMATION ET LA SENSIBILISATION EN LANGUES NATIONALES»

Macky Sall, a engagé, dans cet élan, le gouvernement, en rapport avec les acteurs de la santé, «à renforcer les actions d'information et de sensibilisation en langues nationales auprès des populations et spécifiquement des autorités religieuses et coutumières».

Il n'a pas manqué, à cette occasion, de «sensibiliser nos compatriotes à rester vigilants et prévenants face à tous les vecteurs potentiels de propagation du virus».

«DIFFERER LA CELEBRATION OU LA TENUE DE CERTAINS EVENEMENTS POPULAIRES»

S'agissant du principe de précaution, il a recommandé «de différer la célébration ou la tenue de certains évènements populaires inscrits dans le calendrier républicain ; dont la journée nationale de salubrité du 07 mars 2020, ainsi que la journée internationale de la femme prévue le 08 mars 2020».

Le président Sall a également décidé de reporter au 05 avril 2020, le début de la tournée économique initialement prévue le 24 mars 2020, ainsi que le Conseil des ministres délocalisé de Matam.

En tout quatre premiers cas de coronavirus ont été enregistrés au Sénégal ; ils ont été détectés sur des sujets étrangers en provenance d'Europe.

MOUSSA BALDE ET SAMBA NDIOBENE KA, EN ISOLEMENT

La réunion hebdomadaire du Conseil des ministres d'hier, mercredi 4 mars 2020, s'est tenue en l'absence remarquée du ministre de l'Élevage et des Productions animales, Samba Ndiobène Ka, et de celui de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Moussa Baldé.

Ces derniers, fraichement revenus du Salon international de l'Agriculture (SIA) de Paris, la capitale de la France en proie à une propagation du coronavirus (Covid-19), sont placés sous «quatorzaine», pardon en isolement, par Macky Sall.

En effet, en France, la barre des 200 cas de coronavirus a été franchie, avec 4 décès ; ce qui fait de ce pays le second nouveau foyer d'infections en Europe, après l'Italie.

Alors que ce rendez mondial de l'agriculture et des productions animales a été arrêté à cause du Covid-19, la délégation sénégalaise au SIA est obligée à respecter les règles édictées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), à commencer par les chefs de délégations que sont les ministres et autres directeurs généraux.

Surtout que, quelques heures après la fermeture brusque de l'événement, le Sénégal est devenu l'un des six pays africains à être touchés par le Covid-19, avec deux cas au départ, portés à quatre depuis hier mercredi après-midi, de coronavirus confirmés à Dakar.

Dans un autre registre, toujours par rapport au Conseil des ministres d'hier, au Sénégal, une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Elle montre le chef de l'État, Macky Sall, qui évite de serrer la main à des officiels, en ce temps où Covid-19 sévit dans la capitale.