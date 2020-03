Afrique: Propagation du virus Covid-19 et évolution des cas de décès - Coronavirus bouscule tous les programmes

Alors que de plus en plus de voix s'élèvent pour demander aux autorités étatiques et religieuses de sursoir à des manifestations et grands rassemblements drainant un monde fou, le coronavirus (Covid-19) étant désormais dans nos murs avec deux (2) cas confirmés positifs, certains pays en sont déjà là : l'Iran a annoncée l'interdiction des prières de vendredi alors que l'Italie a fermé ses écoles et universités.

BARA DOLLY VOTE L'ANNULATION DU «MAGAL» DE POROKHANE

Partageant l'inquiétude de nombreux Sénégalais depuis la confirmation de deux (2) cas de coronavirus (Covid-19) dans notre pays, le parlementaire Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly demande l'annulation du «Magal» de Porokhane, célébré ce jeudi 5 mars, un grand rassemblement religieux organisé chaque année au Centre du pays, pour amoindrir toute propagation de l'épidémie du coronavirus déjà dans nos murs.

Interrogé par la «Tribune», le député du parti «Bokk Gis-Gis» réclame également l'annulation des autres manifestations religieuses, à savoir l'Appel des Layènes, le Daaka de Médina Gounass, le Kazu Rajab et la Ziarra générale de Tivaouane, avant d'inviter le Khalife général des Mourides à vite réagir.

LES LAYENES, A L'ECOUTE DE L'ETAT

En attendant, lundi dernier déjà, lors d'une rencontre de lancement des activités de la 140e édition de l'Appel de Seydina Limamou Lahi, prévu les 25 et 26 mars prochain, après la confirmation officielle d'un premier cas de coronavirus au Sénégal, les Layènes ont déclaré être à l'écoute des autorités étatiques.

Mieux, Daouda Mbaye Lahi, viceprésident du groupement central des Layènes a assuré que sa communauté religieuse compte se conformer à toute décision qui sera prise par le pouvoir.

La santé étant une compétence de l'État, «nous allons nous conformer à toute décision qui sera prise par les autorités sanitaires (sur le maintien ou le report de l'Appel des Layènes, avec la confirmation d'un cas de coronavirus au Sénégal, ndlr).

Nous sommes en train de travailler avec la Direction de la santé et nous sommes ouvert à toute proposition», a dit le vice-président du Groupement central des Layènes qui s'exprimait, lundi dernier, lors d'une conférence de presse.

Et de rappeler dans les prochains jours, un Comité régional de développement (Crd) sur les préparatifs de l'Appel est prévu au ministère de l'Intérieur pour faire le point sur les différents engagements pris par l'État.

Ce sera une occasion, selon Daouda Mbaye Lahi, pour évaluer la situation et le degré de prise en charges des doléances du Comité d'organisation.

APRES 92 MORTS, L'IRAN ANNULE LES GRANDES PRIERES DU VENDREDI

La République islamique d'Iran a décidé d'annuler les grandes prières hebdomadaires du vendredi dans toutes les capitales provinciales, rapporte la télévision publique. Cette mesure a été prise alors que 92 personnes sont mortes du coronavirus en Iran, a annoncé hier, mercredi 4 mars, le ministère iranien de la Santé.

La République islamique compte ainsi le plus grand nombre de décès liés au Covid-19, après la Chine d'où est partie l'épidémie.

Le coronavirus « touche pratiquement toutes nos provinces » a annoncé ce mercredi le président iranien Hassan Rohani.

Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, révélés hier mercredi 4 mars, 2922 personnes ont été infectées par le nouveau coronavirus (Covid-19) en Iran, qui compte plus de 80 millions d'habitants.

QUINZE DECES SUPPLEMENTAIRES

Le nombre de nouveaux cas confirmés ces dernières 24 heures est de 586, dont quinze ont malheureusement perdu la vie, a déclaré le porte-parole du ministère, Kianouche Jahanpour, lors du point de presse quotidien.

Avec 253 et 101 nouveaux cas respectivement, les provinces de Téhéran et de Qom, ville «sainte» chiite à 150 km au Sud de la capitale, ont été les plus touchées, selon le porte-parole.

Mais la quasi-totalité des provinces iraniennes sont désormais touchées par l'épidémie de coronavirus.

Cette affection «est une maladie généralisée qui touche pratiquement toutes nos provinces et d'une certaine façon, c'est une maladie globale», a déclaré mercredi 4 mars le président iranien, Hassan Rohani, lors d'une réunion de son gouvernement.

Et ce en dépit des mesures prises par les autorités pour tenter d'empêcher sa propagation : fermetures des écoles et universités, suspension des événements culturels et sportifs ou encore réduction des heures de travail dans les administrations. «Le virus n'a pas d'ailes pour voler.

C'est nous qui le propageons», a déclaré Kianouche Jahanpour, appelant à réduire les contacts sociaux inutiles et rappelant que les autorités demandaient à tous d'éviter de se déplacer.

Plusieurs hauts responsables du régime ont été infectés parmi lesquels le premier vice-président Eshaq Jahangiri, selon le site IranWire citant une source informée. Sa contamination n'a pas été confirmée par les autorités.

REJET DE L'AIDE AMERICAINE

Samedi dernier, le président américain Donald Trump a offert son aide à l'Iran pour lutter contre l'épidémie de pneumonie virale, à condition que ce pays en fasse la demande.

Les Affaires étrangères iraniennes avaient rejeté, le lendemain dimanche, cette proposition en disant se méfier des intentions des Américains.

«Ceux qui ont fait les choses les plus vicieuses contre la nation iranienne ces deux dernières années apparaissent (maintenant) parés du masque de la sympathie», a renchéri Hassan Rohani. «Notre peuple sait bien que vous mentez», a lancé le président iranien à l'adresse de Donald Trump sans le nommer.

L'ARABIE SAOUDITE SE BARRICADE ET SUSPEND LA OUMRA

Une semaine auparavant, jour pour, l'Arabie saoudite a décidé, le jeudi 27 février 2020, de suspendre «temporairement les entrées dans le royaume pour réaliser la Oumra (à La Mecque) et visiter la mosquée du Prophète (Pls)», dans le but de «prévenir l'arrivée du nouveau coronavirus dans le royaume et sa propagation».

«Ces procédures sont temporaires, et sont assujetties à l'évaluation continue des autorités compétentes», a fait savoir le ministère saoudien des Affaires étrangères dans un communiqué. C'était face à la menace grandissante de la propagation du Covid-19 en Asie, avec au moins six de ses voisins dont l'Iran, le Koweït et Bahrein déjà touchés.

Mieux, en plus de la visite de ces lieux saints de l'Islam, le royaume saoudien a également suspendu l'entrée dans le pays des voyageurs munis d'un visa de tourisme et provenant de pays où sévit le nouveau coronavirus, selon des critères qui seront fixés par les autorités sanitaires.

APRES 107 MORTS DE COVID19, L'ITALIE FERME SES ECOLES ET UNIVERSITES...

Le coronavirus (Covid-19) ne cesse de gagner du terrain et faire des dégâts en Italie. Le pays a atteint la barre des 100 morts.

En conséquence le gouvernement italien a décidé de la fermeture de toutes les écoles et universités du pays, à partir de ce jeudi, jusqu'au 15 mars afin de limiter la propagation du nouveau coronavirus.

«La décision n'a pas été facile, mais nous l'avons prise à titre de précaution», a commenté devant la presse la ministre de l'Education, Lucia Azzolina.

Le coronavirus a fait 107 morts en Italie depuis le début de l'épidémie, selon un bilan officiel publié, hier mercredi soir, qui fait état de 3089 cas dans le pays, le troisième le plus touché au monde après la Chine et la Corée du Sud. Le précédent bilan datant de mardi donnait 79 morts et 2502 cas, soit une hausse en 24 heures de 28 morts et 587 cas, selon le bilan de la Protection civile.

CORONAVIRUS ANNULE LA VISITE ROYALE

Autre conséquence de l'épidémie de Coronavirus dans la péninsule italienne : la visite d'Etat qui devait emmener le Roi et la Reine dans ce pays du 23 au 25 mars prochains, est reportée à une date ultérieure.

C'est ce qu'on annoncé ce mercredi le Palais et les Affaires étrangères. Ce report intervient à la demande du président italien.

"La phase actuelle de l'épidémie de coronavirus et les nouvelles mesures d'urgence prises par les autorités italiennes hypothèquent le programme de la visite. La Belgique et l'Italie s'accorderont dès que possible sur de nouvelles dates", précise le Palais.