Congo-Brazzaville: Vient de paraître aux éditions Jets d'encre - « Connaître Dieu pour mieux le servir »

Pour l'auteur, le Congolais Josué Mabila Mbiya, ce livre se veut être « un guide spirituel pour mieux connaître Dieu et l'adorer à la juste mesure de sa gloire ».

Puisant ses réflexions dans les Écritures et la profonde foi qui l'habite, Josué Mabila Mbiya offre, dans cet essai de 118 pages de format 14,8 x 21 cm, clés et conseils pour guider chacun au plus profond des richesses du divin afin que tout croyant puisse s'épanouir pleinement, cœur et âme, sous la bienveillante lumière du Seigneur. Il note « l'Éternel Dieu, par son amour, sa bonté, sa fidélité, sa miséricorde et sa compassion, n'a pas pu supporter de voir la précieuse créature créée à sa propre image continuer de tâtonner dans la façon de l'adorer.

Ainsi Jésus-Christ, son fils unique, a été envoyé avec, entre autres missions, de nous délivrer de l'ignorance qui aveuglait jadis notre intelligence pour savoir comment l'adorer en esprit et en vérité ». Pour l'auteur, qui tire ses conclusions des versets 21 et 22 du quatrième chapitre du livre de Jean, en effet, « pour mieux adorer Dieu, il faut d'abord le connaître ».

Cherchant à amener ses lecteurs dans cette connaissance du créateur, Josué Mabila Mbiya écrit : « Dieu est l'étoile qui nous guide dans la nuit, la lumière qui illumine notre existence. Il est le berger et le père, l'avant et l'après. Il est bien plus encore. Pour l'adorer comme il le mérite, pour lui rendre grâce à la hauteur de sa grandeur, il faut le connaître. Le connaître profondément, intimement, pour nous éveiller en lui, par lui. Mais du haut des cieux d'où il nous contemple, qui est véritablement Dieu ? »

L'auteur, Josué Mabila Mbiya, est né à Likasi, en République démocratique du Congo. Marié et pasteur de son état, il est diplômé en missiologie et leadership. Il est également fondateur et président du Centre de récupération et de formation des personnes désœuvrées. « Connaître Dieu pour mieux l'adorer » est son premier ouvrage.