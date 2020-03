Congo-Kinshasa: Numérique - Le pays veut accélérer l'opérationnalisation de l'e-santé

Le projet est lancé par les autorités depuis plusieurs mois et devrait contribuer à améliorer le secteur de la santé, la recherche médicale tout autant que l'organisation des soins. L'évolution du dossier e-santé a été évoquée par le ministre Léon Juste Ibombo, ce 3 mars à Brazzaville, lors d'une rencontre.

Expérimenté dans plusieurs pays notamment en Afrique, le projet e-santé vise à accroître la prise en charge médicale par la gouvernance sanitaire électronique, en désenclavant les zones reculées grâce à la télémédecine. L'exécutif qui a amorcé le processus d'introduction des technologies de l'information et de la communication dans le secteur de la santé dit répondre aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

En octobre dernier, les experts et partenaires au développement avaient validé le bien-fondé du projet e-santé. À cette occasion, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, avait salué une excellente solution pour moderniser le système de santé national et que la politique de e-santé est en parfaite adéquation avec la stratégie nationale du développement de l'économie numérique.

« Grâce au numérique, notre système de santé pourra compter de nouvelles synergies entre les professionnels libéraux, hospitaliers et médico-sociaux mais aussi des outils innovants mis au service de tous : patients et professionnels », a estimé Léon Juste Ibombo. Son département et celui de la Santé ont institué un comité technique chargé de la mise en œuvre du programme national.

Soutien espéré de la Banque mondiale

Une délégation de l'institution financière internationale conduite par le spécialiste en administration publique et chargé de projet, Heriniaina Andrianasy, séjourne depuis le 1er mars dans la capitale, dans le cadre de l'initiative régionale « Économie numérique pour l'Afrique ». En effet, cette initiative porte sur les thématiques suivantes : « infrastructures numériques » ; « plateformes numériques » ; « inclusion financière » ; « entrepreneuriat numérique ».

La mission a été reçue, à cet effet, par le ministre de tutelle, où les deux parties ont échangé sur l'état de l'économie numérique au Congo. « La mission a pour objectif principal de présenter notre initiative Économie numérique pour l'Afrique ; de mener des consultations auprès des entités du secteur public et privé concernées par le thème de l'économie numérique afin de discuter des cinq thématiques susmentionnées ; de collecter des données et observations initiales pour permettre d'établir l'étude diagnostique », a indiqué la représentante résidente de la Banque mondiale au Congo, Korotoumou Ouattarra.