Madagascar: Athlétisme / Meeting du grand sud - Six ligues en lice

Une toute première. La ligue d'athlétisme d'Atsimo Andrefana concocte la première édition du «Meeting Grand Sud ». «L'objectif principal c'est tout simplement la multiplication des compétitions outre les championnats régionaux et nationaux, dans le but surtout de rehausser le niveau technique de nos athlètes », confie Lahimana Independence, dit Depa, conseiller technique régional de la ligue organisatrice et aussi entraineur national.

Cette édition inaugurale se tiendra les 14 et 15 mars et réunira les athlètes de cinq autres ligues dans cet axe Sud, entre autres, Vatovavy Fitovinany, Ihorombe, Anosy, Haute Matsiatra et Amoron'Imania. Sept épreuves sont au programme le 14 mars au stade d'Andaboly à Toliara dont celles de vitesse à savoir les 100m, 200m et 400m.

Les coureurs de demi-fond auront au menu les 1500m et les 5000m. Et au concours, il y aura le lancer de poids et le saut en longueur. Un cross sur la plage de Mangily sur une distance de 5km pour les filles et 10km pour les garçons est aussi prévu le 15 mars.

Un des combats très attendus sera le challenge en 200m et 400m entre Vavara Cléot de la ligue hôte, recordman national des cadets en 400m et Benandro Sylvain du Cosfa, médaillé d'or des derniers Jeux des îles au relais 4x400m.

Sylvain vient aussi d'obtenir son ticket pour représenter le pays à l'Inter-iles de l'océan Indien à la Réunion au début mai.