Madagascar: Omnisports - Patrick Perez chez Tinoka Roberto à Ambohijatovo

La France est l'un des partenaires très actifs dans la coopération sportive de Madagascar. Dans le cadre de la politique de l'émergence sportive malgache, les valses diplomatiques s'enchaînent à Ambohijatovo.

Le conseiller de coopération et d'action culturelle auprès de l'Ambassade de France à Madagascar, Patrick Perez, a effectué une visite de courtoisie auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports, Tinoka Roberto, à son bureau à Ambohijatovo, mardi dernier.

A cette occasion, le projet « Réduire les inégalités femmes-hommes par le Rugby, vecteur de la promotion du genre et de Développement à Madagascar » a été au centre des discussions. Un projet qui durera deux ans et comportera trois composantes dont la formation, le renforcement de capacité et la promotion du genre et les métiers du sport et entrepreneuriat. Actuellement, 12 jeunes dont 8 filles et 4 garçons effectuent la tournée pour l'égalité en France, du 2 au 16 mars. Ils vont visiter les villes de Toulouse, Paris et Lille. Et lors de leur séjour en terre française, les jeunes vont assister à la rencontre France-Irlande dans le cadre du tournoi des 6 nations, le 15 mars prochain.

En tant que numéro un du sport malgache, Tinoka Roberto est invité par l'organisateur de l'évènement. Au programme figure également une rencontre avec le ministre français des Sports , Roxana Maracineanu, avec l'ambassadrice pour le sport, Laurence Fischer et l'Agence française pour le Développement.