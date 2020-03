Madagascar: EISA - Pour la participation des femmes aux postes de prise de décision

EISA œuvre pour la participation des femmes aux postes de prise de décision.

L'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique (Eisa) a toujours œuvré pour la promotion de l'égalité homme-femme, notamment dans la participation des femmes dans la vie publique. A cet effet, Eisa entend contribuer à la célébration de la Journée internationale de la femme à Madagascar, organisée par le ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme (MPPSPF). Prévue à Toliara, région Atsimo Andrefana du 1 au 8 mars 2020, la célébration nationale reprend en substance le thème international « Je suis de la génération égalité : Levez-vous pour les droits des femmes ». Toujours est-il que la journée du 8 mars constitue une occasion unique pour regrouper les différents acteurs (autorités étatiques, société civile, partenaires de développement) impliqués dans la promotion des droits des femmes.

Il s'agit d'une opportunité de réflexion et d'échanges pour faire progresser la situation des femmes alors que les différents chiffres relatifs à la participation des femmes semblent démontrer un certain statu quo. A cet égard, et conformément à sa vision d'un continent africain où la gouvernance démocratique, les droits humains et la participation citoyenne sont préservés dans un climat de paix, EISA apportera son appui à l'organisation d'une table ronde sur la participation des femmes aux postes de prise de décision.

Surmonter les obstacles. Cela aura comme objectif de diffuser les principes et les enjeux en faveur d'une meilleure représentation féminine dans les sphères de décision et de sensibiliser les autorités locales sur ces questions et de procéder à des échanges sur les solutions permettant de surmonter les obstacles culturels, sociaux, économiques et structurels à l'exercice effectif de leurs droits par les femmes et réduire les inégalités en la matière.

La table ronde, en réunissant une diversité d'acteurs que sont les autorités locales, les autorités traditionnelles, les entités publiques, la société civile/associations féminines et les médias, facilitera les interactions visant à identifier des approches transversales pour faire valoir les droits des femmes et garantir leur application effective.