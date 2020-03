Madagascar: Assemblée nationale - Le gouvernement sommé par les députés de la majorité

Les députés de la majorité sont impatients. Ils veulent que l'exécutif accélère les réalisations des « Velirano » du président de la République. Une sommation a été lancée par la présidente de la Chambre basse, mercredi dernier.

Plus question pour les députés de la majorité de traîner dans le calendrier des réalisations des « Velirano » du président de la République. Le temps presse, préviennent-ils. Une année après la mise en place du premier gouvernement Ntsay, le retard dans les actions menées par l'exécutif semble se faire sentir au sein même de la majorité parlementaire. De ce fait, les députés exigent à leurs collègues de l'Exécutif d'engager la vitesse supérieure dans la mise en œuvre des programmes du président de la République inscrits dans le Plan Emergence Madagascar. Mercredi dernier, la tribune de la Chambre basse a été une occasion pour le numéro un de l'Assemblée nationale de porter haut et fort les messages de ses collègues parlementaires issus de la majorité.

A l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la session extraordinaire du Parlement, Christine Razanamahasoa s'est alors adressée aux membres de la « team » Ntsay pour les interpeller sur le « timing » qui s'impose au régime. « Il faut maintenant aller vite car la population attend beaucoup de vous. Allez-y, foncez ! Et ne traînez plus ! » a-t-elle déclaré face aux quelques membres du gouvernement qui sont venus assister à la cérémonie d'ouverture à Tsimbazaza. « Il faut que vous accélériez la réalisation des 'Velirano' du président de la République » a-t-elle poursuivi.

Le choix du président de la République et de son Premier ministre de renforcer le gouvernement par des techniciens devrait offrir une bouffée d'air frais à l'Exécutif, selon les parlementaires. Le dynamisme de l'Exécutif est donc tant espéré du côté de Tsimbazaza. La majorité souhaite, à cet effet, que les choses concrètes se fassent parce que « 2020 est une année de travail », soutient Christine Razanamahasoa, patronne de la Chambre basse. Les élus attendent aussi que l'Exécutif augmente le rythme tout en lui promettant leur soutien indéfectible. Un soutien qui n'aurait pas été facile à décrocher par Mahazoarivo.

La formation du deuxième gouvernement Ntsay aurait aigri les relations entre Tsimbazaza et Mahazoarivo. Selon certaines sources, les noms avancés par les groupes de députés de la majorité n'auraient pas été considérés dans le « casting » des futurs membres du gouvernement. Les chefs de l'Exécutif ont jeté leur dévolu sur des noms de techniciens pour former l'équipe. Et ce choix a été reçu comme une douche froide dans les rangs de la majorité qui aurait voulu voir un des siens aux côtés de Christian Ntsay.

Les rumeurs d'une motion de censure mijotée par le Parlement commencent vite à circuler. Mais mercredi dernier, Christine Razanamahasoa a dissipé le doute et a coupé court à ces bruits. Elle écarte toute idée d'un quelconque coup qui pourrait saper le gouvernement. « Nous vous souhaitons bon vent », a-t-elle déclaré, même si la frustration s'est toujours faite sentir, à travers son discours au perchoir, mercredi dernier. La page est donc tournée et la majorité semble être prête à oublier le fait d'avoir été écartée dans la formation du gouvernement. « On laisse passer si cette décision a été prise pour l'intérêt national », a promis la présidente de l'Assemblée nationale.