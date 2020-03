Madagascar: Essor économique des PED - Compromis par la lutte contre le changement climatique

Les ressources minérales ont permis à de nombreux pays de se développer rapidement. Aujourd'hui où les Pays en développement (PED) commencent à gagner du terrain dans ce secteur d'activité, de nombreuses institutions internationales abandonnent leur soutien à la production de combustibles fossiles.

« Nous ne devons pas compromettre l'avenir de l'Afrique au nom de la lutte contre le changement climatique », a soutenu NJ Ayuk, président de la Chambre africaine de l'énergie (CAE). En effet, la pression monte pour éliminer progressivement les combustibles fossiles en Afrique afin de lutter contre le changement climatique. Des organisations allant de la Banque mondiale à la Banque européenne d'investissement (BEI) se sont manifestées contre la production africaine de combustibles fossiles, dans l'espoir d'encourager la transition du pétrole, du gaz et du charbon vers des sources d'énergie durables comme l'énergie éolienne et solaire. La Banque d'Angleterre a été critiquée pour avoir un dirigeant de compagnie pétrolière au sein de son conseil d'administration.

Stratégiques. La pression vient également du continent africain. Des lobbies des pays d'Afrique ont récemment demandé à l'Union africaine de mettre un terme à l'utilisation du charbon et d'envisager d'éliminer progressivement l'utilisation du pétrole et du gaz au cours des trois prochaines décennies dans l'espoir d'éliminer les émissions qui contribuent au réchauffement climatique. « Le changement climatique doit être pris au sérieux, mais nous ne pouvons pas accepter de telles réponses. Nous ne devons pas priver notre continent des avantages significatifs qu'il peut tirer des opérations pétrolières et gazières, des opportunités économiques offertes par la monétisation de ses ressources naturelles ou la conversion du gaz en électricité par exemple.

En matière d'énergie, rien n'est blanc ou noir et il trop tôt pour une approche qui nous demanderait de choisir soit les sources d'énergie verte soit les combustibles fossiles », a indiqué le président de la CAE. Pour lui, le continent doit encore lutter contre la pauvreté énergétique à travers une exploitation intelligente de ses ressources, en tenant compte des besoins et de la disponibilité de ces ressources stratégiques non renouvelables.