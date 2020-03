Algérie/Tunisie: Compétitions africaines des clubs - Les quarts de finale retour s'annoncent décisifs

Les demi-finalistes de la Ligue africaine des champions seront sélectionnés ce week-end.

Vainqueur de la manche aller 3-1, le Zamalek tentera de valider le 6 mars sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions à Tunis face à l'Espérance, tenante du titre. Le club tunisien abordera cette rencontre décisive dans les circonstances particulières. L'Espérance de Tunis a été lourdement sanctionnée suite aux débordements survenus au match aller disputé au Caire. Son entraîneur, Moine Chaabani, est suspendu pour quatre matches et écope d'une amende de 20000 USD pour comportement agressif et usage des mots offensants contre les officiels du match. Son adjoint Mejdi Traoui a reçu la même peine que lui mais son amende s'élève à la somme de 50000 USD.

Deux joueurs de l'Espérance sont également sanctionnés. Khalil Chamam est suspendu pour six matches et d'une amende de 40000 USD « pour usage des mots offensants et crachats sur les officiels. Son coéquipier Abderaouf Benguit écope, quant à lui, de quatre matches de suspension plus une amende de 20000USD. Sur le terrain, les tenantes du titre ont un sacré défi à relever : l'emporter par deux buts à zéro pour espérer se qualifier pour le dernier carré. Selon les statistiques fournies par la Confédération africaine de football, l'Espérance n'a gagné aucune de ses cinq rencontres face au Zamalek en Ligue des champions. L'Espérance qui a déjà perdu ses deux rencontres n'a jamais concédé une troisième défaite d'affilée dans la compétition souligne les mêmes stats.

Le défi est aussi grand pour le Tout Puissant Mazembe qui recevra le 7 mars le Raja de Casablanca après avoir perdu en terre marocaine 0-2 à l'aller. La CAF souligne que le TP Mazembe n'a perdu qu'un seul de ses 45 matches à domicile en Ligue des champions et cela date de 2009. Le club de la RDC qui reste sur une série de 24 victoires et sept nuls. Le TP Mazembe va négocier sa qualification face à une équipe qui sait voyager cette saison. Le Raja reste invaincu à l'extérieur (une victoire et deux nuls). Outre ce match, les Sud -africains de Mamelodi Sundowns recevront les Egyptiens d'Al Ahly pour leur sixième rencontre en ligue des champions.

Le club sud -africain souligne la CAF est invaincu lors de ses treize dernières rencontres à domicile en Ligue des champions (9 victoires contre 4 nuls) alors que les Egyptiens vainqueurs à l'aller 2-0, n'ont gagné aucun de leur dix derniers déplacements en Ligue des champions (4 nuls et 6 défaites). Enfin, l'Etoile du Sahel aura une revanche à prendre face au Wydad de Casablanca qui l'avait battue 0-2. L'Etoile du Sahel, souligne les stats, a perdu ses quatre derniers matches en phase à élimination directe de la Ligue des champions alors que le WAC n'a jamais ni gagné ni marqué lors d'un déplacement en quart de finale.

En coupe africaine de la Confédération, les Pyramids FC d'Egypte recevront le 8 mars les Zambiens de Zanaco. A l'aller, Pyramids FC l'avait largement emporté 3-0. Hassania Agadir largement vainqueur à l'aller, 5-0, accueillera Al Nasr Benghazi. Auteur d'un bon match nul d'un but partout au Nigeria, Horoya va défier Enyimba dans une rencontre pleine d'incertitudes. Renaissance Berkane qui avait arraché un nul de 2-2 sur le terrain de Al Masry tentera de confirmer à domicile.