Congo-Kinshasa: Assistance - Un plaidoyer en faveur du Plan de réponse humanitaire en RDC

Dans cette action, le coordonnateur humanitaire pour la RDC, David McLachlan-Karr, rappelle que les défis demeurés immenses dans le pays nécessitent de l'engagement de tous pour venir en aide aux populations vulnérables et pour soutenir le pays alors que des efforts ambitieux sont faits dans certains domaines dont la santé et l'éducation.

Le coordonnateur humanitaire pour la RDC et représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU, David McLachlan-Karr, et le ministre congolais de l'Action humanitaire, Steve Mbikayi, ont animé, le 3 mars, un briefing de haut niveau pour plaider en faveur du Plan de réponse et des besoins humanitaires en République démocratique du Congo (RDC).

Ce Plan de réponse humanitaire 2020, pour un montant de 1,82 milliard de dollars américains, a été lancé par le gouvernement congolais et la communauté humanitaire pour faire face à la crise humanitaire aiguë et complexe, afin de répondre aux besoins urgents de 8,1 millions de personnes, dont près de 51 % de femmes en RDC. « Les défis demeurent immenses en RDC : nous avons besoin de l'engagement de tous pour venir en aide aux populations vulnérables et pour soutenir le pays alors que des efforts ambitieux sont faits dans le domaine de la santé et de l'éducation », a souligné le coordonnateur humanitaire des Nations Unies dans le pays.

Dans son communiqué du 4 mars lié à ce plaidoyer, David McLachlan-Karr a rappelé qu'en 2019, les acteurs humanitaires ont pu apporter de l'assistance à des millions de personnes en RDC. « Plus de 4 millions de personnes ont bénéficié d'une aide alimentaire d'urgence ; 2,5 millions de personnes ont eu accès aux soins de santé primaires ; 1,5 million d'enfants mal nourris ont reçu une assistance, tandis que 700 mille autres ont reçu une éducation d'urgence et un soutien psychosocial ; 1,5 million de personnes ont reçu une aide sous forme de transferts monétaires; 800 mille personnes ont reçu une assistance de base en eau, hygiène et assainissement », a détaillé le coordonnateur humanitaire de l'ONU en RDC. A l'en croire, ces actions viennent en complément des efforts du gouvernement congolais en faveur de la gratuité scolaire et de la couverture sanitaire universelle. « Il nous faut sortir du cercle vicieux de la pauvreté et de la vulnérabilité pour pouvoir nous engager résolument aux côtés du gouvernement congolais et de la communauté humanitaire dans des nouvelles approches de développement à long terme qui permettront de consolider la paix », a-t-il souligné.

Selon ce communiqué au cours des six dernières années, à l'image de l'évolution des besoins, le budget requis pour l'aide humanitaire a plus que doublé. Il est, par ailleurs, rappelé que malgré une augmentation du montant annuel des contributions reçues, la réponse humanitaire reste globalement sous financée. Ainsi, en 2019, seulement 46 % des besoins en financements requis ont été reçus.