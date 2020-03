Congo-Kinshasa: Coopération - Les Etats-Unis suppriment les « frais de réciprocité de visa » pour tous les Congolais

Les citoyens congolais qui sollicitent, pour la plupart de cas, un visas non-immigrant à l'ambassade des USA à Kinshasa sont désormais dispensés de ces frais qui s'élevaient à 250 dollars.

Dans la foulée du voyage du chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, aux Etats-Unis d'Amérique qui lui a permis de rencontrer des officiels américains dont le secrétaire d'Etat, Michael Richard Pompeo, avec qui il a devisé notamment sur le resserrement des liens économiques et diplomatiques entre les Etats-Unis et la RDC, l'on a noté une évolution dans le processus d'octroi de visa entre les deux pays. L'un des retombées de l'entretien entre les deux personnalités est, sans nul doute, la suppression, de part et d'autre, des frais de réciprocité. Le gouvernement congolais a été la première à réduire les frais de visa pour les citoyens américains désireux de se rendre en RDC.

Aujourd'hui, les Etats-Unis viennent de rendre l'ascenseur à la RDC en supprimant les frais de réciprocité qui s'élevaient à 250 dollars pour l'obtention du visa non-immigrant américain. L'information a été livrée cette semaine par la consule américaine Christine Fagan qui a précisé que la mesure est entrée en vigueur depuis le 2 mars. Elle a célébré cette suppression en remettant aux futurs voyageurs congolais en partance pour les États-Unis des passeports avec les premiers visas non-immigrant sans frais de réciprocité. « Notre partenariat solide RDC-Etats-Unis a rendu ce changement possible et est prometteur à l'égard des futures opportunités de collaboration, des opportunités économiques et des voyages de loisirs entre la RDC et les États-Unis », avait-elle indiqué.

Pour sa part, l'ambassadeur des USA en RDC Mike hammer qui s'est, tout aussi, réjoui de cette décision, pense que « c'est une excellente nouvelle pour les liens économiques et culturels entre les USA et la RDC ». Par ailleurs, le prix d'un visa de tourisme, affaires ou encore études reste maintenu à cent soixante dollars américains.