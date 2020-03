Congo-Brazzaville: Le club Jazz.Co pour la renaissance du jazz au Congo

Faire renaître le jazz et musiques affiliées au Congo est l'ambition du club Jazz.Co. Les responsables de ce club l'ont fait savoir au cours d'une conférence de presse qu'ils ont animée, le 4 mars, au bar La Détente à Bacongo dans le deuxième arrondissement de Brazzaville.

Cette conférence de presse a été organisée en prélude à la soirée inaugurale lançant officiellement ses activités. A cet effet, un concert est prévu la soirée du 6 mars au bar La Détente.

Le Jazz, c'est exprimer ce qui est au fond de soi. Le collectif Jazz.Co constitué des musiciens et praticiens du jazz déterminé à mettre en scène le vivier de talents interprètes et créateurs de Jazz au Congo, tout en s'appuyant sur le savoir des autres professionnels de la musique de partout au monde, se dit fier de porter ce combat. Son accent sera focalisé sur le développement des processus de production, de mise en scène et de formation des différents acteurs intervenants dans la chaine des cultures Jazz, tout en puisant dans le patrimoine culturel congolais.

Le collectif se veut être un vecteur révélateur des chercheurs et créateurs du Jazz au Congo. Il a pour but d'occuper les scènes internationales et surtout de créer une dynamique de développement et de continuité de la création de ce genre musical tout en favorisant l'éclosion de nouveaux talents du Jazz. Il se veut défenseur de la création des supports de diffusion de nouvelles œuvres congolaises.

« Nous voulons exporter la musique congolaise par le Jazz, mais avant de l'exporter il faut former pour être capable de se présenter devant les autres. Nous voulons redynamiser cela. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit, reformons ; partons sur une nouvelle base sans pour autant négliger ce qui se fait. Nous sommes une graine d'arachide, et nous nous mettons au sol pour germer », a déclaré Jéhu Olivier Bikoumou.

Le club Jazz entend mettre un accent sur la formation. A propos, il va créer des modules de formation annuelle qui seront restitués dans le festival Jazz.Co qu'ils auront à organiser. Cette formation concernera aussi les techniciens. Avoir des chroniqueurs spécialisés sur le Jazz est aussi le souci du club. Les animateurs de Jazz.Co, comptent trouver des formateurs en local comme en international.

Concernant la particularité du club Jazz, ses animateurs ont fait savoir que ce qu'ils veulent apporter de nouveau, c'est la production du Jazz. Rien n'a marché en vingt ans, pourtant dans leurs maisons, dans leurs laboratoires, des idées y sont, des compositions également, mais rien n'est décliné en tant que support. C'est pourquoi les Jazz.Co, ont décidé de se positionner et organiser des productions Jazz de façon formelle. Dorénavant, ils proposeront à des stations de radios, des produits purs, sortis de leurs soirées Jazz.

Quant à la structuration, les dirigeants de Jazz.Co ont pensé monter une équipe de quatre personnes constituée des formateurs et techniciens. Il s'agit de Jéhu Olivier Bikoumou, Bienvenu Parfait Samba Baouidi, Yvon Saminou Kibongui et Ghislain Davy Nkouaya. « Notre orchestre n'est pas fermé. Toute personne qui veut l'intégrer devrait respecter ses principes et obéir à sa discipline. » Autour de l'orchestre Jazz.Co il y aura une autre cellule qui sera constituée des membres d'honneur et susceptibles de leur offrir plusieurs opportunités.