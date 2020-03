Sénégal: Secteur du Btp - L'ingénieur Mamadou Fall publie un ouvrage

« Les Techniques Quantitatives de Gestion appliquées au secteur du Btp». C'est le titre du nouvel ouvrage de Mamadou Fall, expert ingénieur en génie civil, publié aux Editions l'Harmattan.

Ce livre de haute facture est un outil précieux pour aider les ingénieurs et managers à la décision dans une dizaine de problématiques récurrentes dans le secteur BTP d'Afrique.

La cérémonie de lancement a eu lieu le 25 février dernier. « L'auteur que l'on surnomme affectueusement Mamadou Fall " Archi " est un homme de l'art, une référence dans l'histoire de la construction.

En quelques mots on peut résumer la vie de cet expert international de très haut niveau dont la réputation notoire a dépassé nos frontières : Un homme, une carrière et un modèle inspirant pour les nouvelles générations d'ingénieurs ».

Son livre est en parfaite adéquation avec les défis les enjeux et les problématiques du BTP, un secteur qui enregistre la plus forte croissance en Afrique. Il s'adresse aux entreprises africaines qui ont la responsabilité de surveiller leurs bilans, leur mode de management et tous les aspects de gestion pure.

Ecrit sans langue de bois, le livre parle de bureaux de contrôle, de rapports en direction des compagnies d'assurance, de garantie décennale, de code de construction, de définitions de risques et livre des solutions managériales très pertinentes.

Ingénieur génie civil, M. Fall est expert international, formateur auditeur, expert immobilier membre de l'Ones, directeur général de Sup-TP. Il a largement participé entre 1976 à nos jours, à la signature de nombreux bâtiments.

Il a passé 40 ans dans les entreprises de construction, les bureaux d'études techniques et les cabinets d'architecture.

Il a passé 25 années à la transmission de connaissances et d'expériences dans les grandes écoles tels Sup de Co, Ism, Ecole supérieure polytechnique, Heci-Dakar, Irmap de l'Armp, pour finalement poser ses valises au Point-E à Sutp, l'Ecole supérieure des travaux publics, un institut qu'il a créé en 2004.