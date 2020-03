Madagascar: Les missionnaires, premiers malgachisants

Si les colons étrangers, veulent prendre les terres malgaches, l'œuvre des missionnaires européens se place sur un plan bien différent (lire précédente Note).

L'antagonisme franco-anglais oppose les missionnaires protestants aux pères jésuites après 1861. Le Premier ministre Rainilaiarivony choisit d'avantager les premiers, sa nièce, Victoire Rasoamanarivo, soutient avec beaucoup de dévouement les seconds.

La haute société de l'Imerina se fait protestante en 1868. Sur le littoral, dans le Vakinankaratra et dans le Betsileo, les deux missions rivalisent de zèle et leur action est considérable. Avec le christianisme, ils répandent l'instruction et dans leurs écoles, se forme l'élite intellectuelle du royaume. Le Code des 305 articles montre « quelle importance Rainilaiarivony attribuait à l'enseignement dans le cadre de ses réformes » (Histoire de Madagascar, 1967).

Dans ce Code de Ranavalona II, les enfants de 8 à 16 ans doivent aller à l'école. Si, avant l'expiration de ce délai, les enfants atteignent le degré d'instruction requise, ils pourront, s'ils le désirent, quitter l'école. Si au contraire, ils désirent pousser plus leur instruction et s'il est reconnu qu'ils sont capables de faire de nouveaux progrès, on les laissera poursuivre leurs études. Les parents qui n'envoient pas tous les jours leurs enfants à l'école « pour de vaines excuses » sont astreints à payer une amende quotidienne. S'ils n'ont pas les moyens de le faire, ils seront mis en prison à raison d'un sikajy par jour jusqu'à concurrence du montant de l'amende.

Les missionnaires deviennent les premiers malgachisants et ils travaillent de concert avec la première génération intellectuelle malgache qu'ils forment. « Beaucoup de documents précieux datent de cette période. Ensemble, ils ont élaboré les premiers monuments de connaissance de Madagascar. Une première littérature malgache nait alors. » Maîtres et élèves communient dans le même amour de la langue et des traditions orales. Ils sentent la nécessité de recueillir sans tarder les lovantsofina. Les auteurs de l' Histoire de Madagascar de 1967, parlent de nombreux ouvrages édités à cette époque, tels les Tantara ny Andriana eto Madagascar du R.P. Callet, les Tantara sy fomban-drazana de Rainandriamampandry. « C'est une étonnante production qui rassemble dans les bibliothèques de l'élite des ouvrages scientifiques ou littéraires d'une très grande valeur, actuellement encore, documents de premier ordre. »

Les mêmes auteurs s'étonnent, du reste, que Rainilaiarivony n'ait pas fait davantage confiance en ces premiers médecins malgaches, en ces pasteurs, en ces lettrés qui auraient pu faciliter sa tâche. Les premiers fonctionnaires français, résidents, vice-résidents, administrateurs, se joignent à ces chercheurs et savants après 1885, tels Ferrand, Berthier, Julien. « Mais la Somme- travail de caractère universel- élaborée par Alfred Grandidier depuis 1864, constituait sans doute l'œuvre scientifique la plus importante. »

Les travaux de ces premiers chercheurs, clercs et laïcs, dans la Grande île contribuent à mettre en relief, avant 1895, l'existence d'une civilisation malgache originale. Tous les grands problèmes, ethnographiques, géographiques, linguistiques sont posés dès cette époque. « La formation d'une jeune élite, attachée au patrimoine culturel de son pays, apportait la promesse d'une évolution qui pourrait développer les valeurs de la civilisation technique sur le fonds solide et précieux des valeurs traditionnelles. »

Toutefois, l'influence des étrangers est réduite aux villes des territoires contrôlés par le royaume de Madagascar. Dans les ports importants, dans la capitale, dans les grosses bourgades de l'intérieur, leurs édifices se construisent. Les temples, les églises et les bâtiments des missions portent dans le paysage le témoignage de la présence des missionnaires et du développement du christianisme. Dans les ports de la façade maritime du Boina, les quartiers arabes et les maisons indiennes témoignent de plusieurs siècles de relations commerciales.

Ces villes sont encore bien modestes. Antananarivo, avec peut-être 70 000 habitants y compris 40 000 esclaves, dépasse nettement toutes les autres qui n'atteignent pas 10 000 habitants. Toamasina, le plus grand port, abrite environ 8 000 personnes, tandis que Mahajanga, dépeuplée, reste à 5 000. Fianarantsoa, après un demi-siècle d'existence en compte à peu près le même nombre. Les autres centres provinciaux sont des bourgades souvent très étendues où vivent un à quatre milliers d'habitants.

« L'œuvre évangélique et scolaire commence dans ces agglomérations.» Les statistiques des missionnaires, remarquent les même auteurs, montrent un accroissement rapide des effectifs d'écoliers entre 1881 et 1895 : 120 000 en Imerina, 60 000 dans le Betsileo. Toutefois, l'obligation de la scolarisation ne touche guère les campagnes, les provinces et la côte, faute d'éducateurs.