Tunisie: Escrime | En prévision des J.O. de Tokyo - Quatre sabreuses à Athènes

Huit médailles décrochées au championnat d'Afrique

Quatre sabreuses se sont envolées hier vers la Grèce pour prendre part au tournoi international d'Athènes devant se dérouler de demain jusqu'au 8 de ce mois. Il s'agit de Azza Besbès, Amira Ben Chaâbane, Yasmine Daghfous et Nadia Ben Azizi encadrées par l'entraîneur national Brahim Ben Souissi. Nos escrimeuses vont participer à ce tournoi qualificatif aux Jeux olympiques de Tokyo individuellement et par équipe. « La qualification de Azza Besbès et Amira Ben Chaâbane aux olympiades est presque acquise. Par équipe, nous sommes qualifiables. On est classé 15e. Et ce sont les 16 premières équipes qui iront à Tokyo.Un bon classement à Athènes est souhaitable pour consolider notre poste. Et pourquoi pas l'améliorer d'autant qu'il restera un seul tournoi qualificatif aux J.O., celui de Belgique prévu du 21 au 23 mars», a confié Brahim Ben Souissi.

Médaillés africains

Les équipes de Tunisie ( cadets et juniors) ont pris part récemment au championnat d'Afrique organisé au Ghana avec la participation d'une dizaine de pays dont la Tunisie, l'Egypte, l'Algérie, le Sénégal, le Togo, l'Afrique du Sud et le Ghana. La moisson tunisienne étant de 8 médailles (3 argent et 5 bronze). Les médailles d'argent ont été glanées par les sabreurs Ahmed Ferjani (qui a perdu la finale pour faute d'inattention), Nadia Ben Aziz et Yasmine Daghfous.Les deux dernières sabreuses renforcées par Yasmine Ayari (fleuret) avaient remporté une médaille de bronze dans l'épreuve par équipe. Deux des quatre médailles de bronze restantes ont été l'œuvre de la spécialiste au fleuret Yasmine Ayari qui s'est mise en évidence en se classant troisième. Les deux dernières médailles ont été glanées par Rayane Fenniche (fleuret) et l'équipe d'épée composée de Nour Memi et Feriel Ben Goutet soutenues par la brave Yasmine Ayari.