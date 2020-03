Ile Maurice: Le nouvel Ambassadeur allemand rencontre le Premier ministre

communiqué de presse

GIS - 06 mars, 2020 : Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne à Maurice, avec résidence à Antananarivo à Madagascar, M. Michael Derus, a effectué une visite de courtoisie auprès du Premier ministre, ministre de la Défense, de l'Intérieur, et des Communications extérieures, ministre de Rodrigues, des Iles éparses et de l'Intégrité territoriale, M. Pravind Kumar Jugnauth, au Bâtiment du Trésor à Port Louis hier.

A la suite de cette rencontre, M. Michael Derus a déclaré que les discussions avec le Premier ministre ont porté sur le renforcement des liens bilatéraux entre les deux pays. Il a souligné que ses priorités sont de consolider les relations dans le domaine économique ainsi que d'attirer plus d'investissements dans le pays.

Maurice, a-t-il dit, peut être considéré comme un champion dans la région avec les développements en cours dans tous les secteurs. Le pays peut facilement attirer des investisseurs en provenance de l'Allemagne et d'autres pays à travers le monde, a-t-il ajouté.

En outre, l'ambassadeur a souligné que les deux Républiques partagent des intérêts communs dans de nombreux secteurs susceptibles de constituer des opportunités de coopération. Il a également évoqué la possibilité d'une collaboration concernant les énergies renouvelables et durables.

Le nouvel Ambassadeur a fait des études en droit et a rejoint le service des affaires étrangères allemand en 1988. Il a, entre autres, travaillé dans les représentations consulaires et diplomatiques de la République fédérale d'Allemagne au Brésil, au Mozambique, en Serbie, au Kenya et à Madagascar.