Ile Maurice: Lancement du navire Investigator II, fruit d'une collaboration australo-mauricienne

communiqué de presse

L'Investigator II, un nouveau navire de soutien polyvalent cofinancé par les gouvernements australien et mauricien, a été officiellement lancé, hier, par le Premier ministre, ministre de la Défense, de l'Intérieur, et des Communications extérieures, ministre de Rodrigues, des Iles éparses et de l'Intégrité territoriale, M. Pravind Kumar Jugnauth, en présence du ministre de l'Economie bleue, des Ressources marines, de la Pêche et de la Marine, M. Sudheer Maudhoo, et du haut-commissaire australien à Maurice, Mme Jenny Dee.

L'Investigator II, au coût de Rs 57 millions, est le troisième navire que la société australienne Steber International a construit pour le gouvernement de Maurice. Il sera utilisé par le Fisheries Training and Extension Centre du ministère de l'Economie bleue, des Ressources marines, de la Pêche et de la Marine; par l'Institut océanographique de Maurice; par la Mauritius Maritime Training Academy; et par d'autres institutions gouvernementales.

Le nouveau navire est équipé de technologies de pointe pour mener des études exploratoires, des recherches halieutiques et des projets océanographiques, de même que pour le placement de dispositifs de concentrations de poissons. Il contribuera à soutenir la formation et la recherche dans le domaine de l'économie bleue et à faire des évaluations de stocks de poissons et de fruits de mer.

Lors du lancement, M. Jugnauth a souligné l'engagement du gouvernement à faire de l'économie bleue une industrie importante pour soutenir la diversification économique, ainsi que la création d'emplois et de la richesse, d'où la nécessité de disposer de l'expertise nécessaire, d'outils de pointe, de technologies et d'un cadre appropriés.

Etant donné que le secteur de la pêche est l'un des piliers de l'économie bleue, plusieurs projets sont en cours pour soutenir le secteur, a dit le Premier ministre. Ils comprennent la construction à hauteur de Rs 2,2 milliards de brise-lames à Fort William pour l'amarrage en toute sécurité de quelque 120 navires de pêche; le dragage du chenal de navigation; la mise en place d'un guichet unique maritime qui facilitera l'arrivée et le départ des navires au port de Port-Louis; et la mise en place d'un marché aux enchères de poisson en ligne et d'une poissonnerie qui serviront d'interface entre les pêcheurs locaux, les entreprises de pêche et les acheteurs, tant locaux qu'internationaux.

Se référant à la coopération régionale en matière de gestion et de développement de la pêche et de conservation du milieu marin, le Premier ministre a rappelé son l'importance pour les petits États insulaires comme Maurice. Dans ce contexte, le pays participera activement aux activités des organisations régionales telles que la Commission des thons de l'océan Indien, la Convention pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique et la Commission des pêches du sud-ouest de l'océan Indien.