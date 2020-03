Algérie: Ryad Boubebouz - Une belle réponse aux critiques en Coupe de France

Critiqué tout comme son équipe Saint-Etienne pour la saison moyenne, Ryad Boudebouz s'est mis hier dans la peau du sauveur.

En demi-finales de la Coupe de France, l'international algérien a été auteur du but de la qualification pour la finale au bout du bout du temps additionnel. Une prestation qui va apporter une autre coloration à l'équipe.

A la fin de cette rencontre entre Saint-Etienne et Rennes, Boudebouz s'est exprimé en zone mixte. Et il pense que cette victoire est un ouf de soulagement pour le club, pour les supporters, pour le staff technique et les joueurs.

« Quand on souffre autant ensemble, gagner comme ça, c'est une délivrance. Sur le but, je ne me pose pas de question, c'est la fin.

Je la tente, ça entre et tant mieux pour moi. Tout le monde sait que j'ai fait face à beaucoup de critiques cette saison. Répondre aujourd'hui (jeudi) sur le terrain, c'est tout ce que je voulais.

J'espère que ça va continuer. Je travaille tous les jours, même si certains n'en ont pas l'impression. Je travaille dur. Ce but fait du bien à tout un club, à tout un peuple et aussi à moi », a-t-il dit dans des propos relayés par L'Equipe.

L'objectif d'une finale en Coupe de France déjà atteinte, l'ancien joueur du Bétis Séville pense au maintien en Ligue 1. Son équipe est classée 16ème à 2 points du barragiste.

« Il faut déjà se maintenir. Après on verra. Quoi qu'il arrive, je suis ici, je suis bien et j'ai envie de me battre pour réussir. C'est un club qui mérite d'être en haut de tableau. J'espère qu'on réussira à se relever », a-t-il conclu.

Ryad Boudebouz et Saint-Etienne vont défier le PSG en finale de la Coupe de France le 25 avril prochain à Saint-Dénis.