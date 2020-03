Ile Maurice: Observatoire national pour la sécurité routière le protocole d'accord paraphé

communiqué de presse

Le protocole d'accord relatif à la création de l'Observatoire national pour la sécurité routière a été signé, ce matin, au Core Building à Ebène, par les représentants de l'Université de Maurice (UoM) et du Traffic Management and Road Safety Unit (TMRSU), les deux partenaires du projet.

La cérémonie de signature a eu lieu en présence du ministre des Transports routiers et du Métro léger, M. Alan Ganoo, et du vice-chancelier de l'UoM, M. Dhanjay Jhurry.

L'Observatoire servira de centre d'excellence et de conseils en matière de sécurité routière. Il aura pour tâches de mener des recherches sur des questions de sécurité routière; d'élaborer des réponses effectives et appropriées au niveau régional; de mettre en place des formations complètes et efficaces; ainsi que de coordonner, contrôler et communiquer les données.

Un site web sera aussi créé et agira comme répertoire central pour les résultats de recherche qui seront disséminés parmi toutes les parties concernées.

Lors de son allocution, le ministre a souligné que les activités de l'Observatoire tourneront autour de trois piliers principaux notamment la recherche, le renforcement des capacités et la vulgarisation.

L'observatoire devrait, selon M. Ganoo, permettre au gouvernement de suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés, d'identifier les meilleures pratiques et d'assurer que les nouveaux règlements et actions visant à améliorer la sécurité routière aboutissent à une baisse conséquente dans le nombre d'accidents et de blessés.

En outre, le ministre a indiqué que dans le cadre du protocole d'accord, l'UoM pourra renforcer son appui en faveur de la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation avec un personnel technique hautement qualifié issu des différents domaines d'expertise, y compris la TMRSU.

Il a ajouté que l'Université pourra aussi développer un centre de recherche et de formation de haute technologie avec des ressources informatiques, pédagogiques et de communication modernes.

Pour sa part, M. Jhurry a déclaré que l'UoM effectuera des recherches sur quatre sujets liés à la sécurité routière: l'évaluation des coûts socio-économiques des accidents de la route; l'utilisation des passages pour piétons; une étude de la technologie d'éclairage routier et ses répercussions sur la sécurité routière; et les comportements et attitudes des usagers de la route à Maurice. Les résultats de ces recherches seront mis en ligne sur le site web de l'Observatoire.