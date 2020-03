Ile Maurice: Fête nationale 2020 - Le logo et le vidéoclip de la chanson officiels dévoilés

communiqué de presse

Le logo et le vidéoclip de la chanson officiels pour les Célébrations de la fête nationale du 12 mars cette année ont été présentés, ce matin à Port-Louis lors d'une conférence de presse, par le ministre des Arts et du Patrimoine culturel, M. Avinash Teeluck.

Ils mettent en exergue la beauté naturelle de Maurice et soulignent la nécessité de la préserver afin de garantir que la prochaine génération bénéficie d'un environnement vert et sûr.

Le logo illustre symboliquement la beauté naturelle du pays et représente le drapeau national, à travers : le Trochetia rouge, l'océan bleu, l'oiseau du Paradis jaune et la feuille verte du bananier.

Le vidéoclip de la chanson met, quant à lui, en valeur la riche diversité multiculturelle de Maurice ainsi que ses atouts naturels.

En ce qui concerne le thème de cette année, Lanatir nou Lavenir, le ministre Teeluck a fait ressortir que ce dernier est en accord avec le programme gouvernemental 2020-2024, qui témoigne de l'engagement du gouvernement à faire de la protection et de la sauvegarde de l'environnement ainsi que du développement durable une priorité.

Quant à la traditionnelle cérémonie officielle, qui se tiendra au Champ de Mars le 12 mars 2020 à partir de 18 heures, elle comprendra, entre autres, le lever du drapeau ; un défilé de la fanfare de la police ; un spectacle culturel autour du thème de cette année ; et un spectacle populaire avec la participation des groupes Chagos Tambour et Nouvellement tipik Agaléga, ainsi que d'autres groupes locaux.

En outre, cette année, Art in the City, une initiative du ministère des Arts et du Patrimoine culturel, s'étalera sur quatre jours à 12 endroits différents à Port-Louis de 10 heures à 14 heures.

Ce programme artistique a pour objectifs de promouvoir le développement artistique ; de transformer l'environnement urbain à travers l'inclusion des arts visuels et du spectacle vivant ; et d'offrir au public des expériences artistiques et culturelles de qualité.

Art in the City a débuté ce matin et se tiendra prochainement le vendredi 06, le lundi 09 et le mardi 10 mars 2020.