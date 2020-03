Algérie: Formation professionnelle - L'Algérie et le Soudan soulignent l'intérêt de promouvoir la coopération bilatérale

Alger — L'Algérie et le Soudan ont souligné, jeudi à Alger, l'intérêt de de promouvoir la coopération entre les deux pays dans le domaine de la formation professionnelle et d'établir un programme de partenariat, indique un communiqué du ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels.

La ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Hoyem Benfriha, a reçu, au siège de son département ministériel, l'ambassadeur de la République du Soudan à Alger, El Obeid Mohamed El Obeid, "dans le cadre d'une visite de courtoisie", souligne la même source.

Les deux parties ont souligné, lors de cette audience, "l'intérêt de promouvoir la coopération entre les deux pays, afin de permettre l'amorce d'un programme de partenariat, en matière de formation et d'enseignement professionnels".

Lors de cette rencontre, les deux parties ont décidé, conjointement, de "relancer l'inscription, dans le cadre des travaux de la prochaine session de la commission mixte intergouvernementale, les axes de coopération suivants : l'échange de programmes et de documentations techniques et pédagogiques, le perfectionnement et le recyclage des formateurs e des gestionnaires des établissements de formation professionnelle", a-t-on ajouté.