Maroc: HPS introduit le système de paiement basé sur le QR Code en Arabie Saoudite

Le leader dans la fourniture de solutions de paiement Hightech Payment Systems (HPS) a été sélectionné par Saudi Payments, une filiale de la banque centrale Saudi Arabia Monetary Authority (SAMA), pour fournir une plateforme de QR Code unifiée et interopérable permettant aux banques, aux fournisseurs de service Wallets et aux Fintech d'interagir de manière transparente.

Le développement d'un système national de paiement par QR Code en Arabie saoudite est en phase avec les initiatives du Programme de développement du secteur financier (FSDP) sur la transformation numérique, le soutien à l'entrepreneuriat et le développement des technologies financières, visant à répondre aux aspirations de la Vision 2030 du pays et à instaurer une société sans cash, selon un communiqué de HPS.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du partenariat conjoint entre les deux parties et vise à soutenir le développement continu de l'environnement de paiement électronique au Royaume d'Arabie saoudite dans l'objectif d'améliorer le paiement électronique en Arabie saoudite et réduire la dépendance au cash, rapporte la MAP.

L'introduction du paiement par QR Code sera une étape importante permettant une expérience universellement cohérente pour les commerçants et les consommateurs, tout en garantissant l'interopérabilité et l'acceptation des paiements en toute sécurité, indique le communiqué. L'objectif est de développer un système de paiement intégré qui permet à toutes les parties prenantes de bénéficier d'un environnement ouvert basé sur les dernières normes de messagerie ISO 20022, souligne la même source, notant que les commerçants, les particuliers et les fournisseurs de services seront interconnectés pour effectuer des transactions en utilisant le même code quel que soit le fournisseur de service ou le programme de paiement.

Le QR Code permet à un commerçant de présenter une demande de paiement à un consommateur qui peut l'accepter ou la refuser. Plusieurs types de paiement sont pris en charge. Les informations peuvent être fixées dans un QR Code statique utilisé pour plusieurs transactions, ou dans un QR Code dynamique qui peut être utilisé pour des transactions individuelles.

Saudi Payments a été créée en tant que filiale à part entière de SAMA avec le mandat de poursuivre l'héritage de SAMA en continuant à développer une infrastructure nationale de paiement à la fois sécurisée et interopérable au service des banques et des Fintechs, et en fournissant la normalisation requise pour garantir à tous les acteurs des conditions équitables.

HPS est cotée à la Bourse de Casablanca depuis 2006 et possède des bureaux dans les principaux centres d'affaires (Afrique, Europe, Asie, Moyen-Orient).