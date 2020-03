Maroc: Atelier de formation sur le leadership féminin au profit des femmes parlementaires

Organisé par le groupe de travail thématique sur l'égalité et la parité à la Chambre des représentants en partenariat avec la Fondation Westminster pour la démocratie

Un atelier de formation organisé par le groupe de travail thématique sur l'égalité et la parité au profit des femmes parlementaires, sous le thème du "Leadership féminin", a démarré mercredi à Rabat.

Cet atelier de trois jours, organisé en partenariat avec la Fondation Westminster pour la démocratie, vise à permettre aux femmes parlementaires de réaliser leur potentiel, afin qu'elles puissent développer un plan d'action individuel et améliorer leur cheminement professionnel dans le domaine de la politique.

Il a pour ambition d'identifier les divers obstacles empêchant les femmes parlementaires d'atteindre leurs objectifs politiques et découvrir les façons de les surmonter, à travers un partage d'expérience avec leurs consœurs.

Intervenant à cette occasion, la présidente du groupe de travail thématique sur l'égalité et la parité à la Chambre des représentants, Monira Rahoui, a souligné que cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du groupe sous le signe "Performance et excellence", afin de contribuer au renforcement des capacités des femmes parlementaires dans le domaine du leadership féminin, tout en leur offrant une opportunité de développer davantage la connaissance de soi et la capacité de contrôler leurs aspirations politiques.

Elle a relevé que l'émergence des femmes dirigeantes dans les plateformes sociales, économiques et politiques en Afrique, dans le monde arabe et plus précisément au Maroc, est un point culminant des succès obtenus jusqu'à présent dans l'autonomisation des femmes, notamment à travers la prise en considération de leurs points de vue sur diverses questions humanitaires.

Elle a poursuivi que le leadership doit être étoffé et développé pour que les femmes puissent accéder aux centres de décision, en étant armées d'une forte volonté et d'un savoir qui leur permette de réussir dans l'exercice de leurs fonctions.

Pour sa part, la responsable du bureau de Rabat de la Fondation Westminster pour la démocratie, Fatiha Ait Oulaid, a souligné, dans une déclaration à la MAP, que l'organisation de cet atelier de formation s'inscrit dans le cadre d'un programme de partenariat entre la fondation et le groupe thématique sur l'égalité et la parité, ajoutant que cet atelier encadré par des expertes canadiennes vise à ouvrir le débat sur les défis et les perspectives des femmes leaders dans la vie politique au Maroc.

D'après le groupe thématique sur l'égalité et la parité, les résultats attendus de cet atelier s'articulent autour du renforcement des capacités des participantes en matière de carrière politique, en s'appuyant sur des approches de leadership transformationnel, de leur familiarisation avec les stratégies visant à s'attaquer aux facteurs structurels qui empêchent les femmes d'accéder à la politique, ainsi que de leur permettre d'être en mesure d'élaborer un plan d'action individuel pour rendre leur objectif politique viable.

Le groupe thématique sur l'égalité et la parité vise à soutenir et à renforcer les acquis des femmes dans tous les domaines, notamment en matière de législation, de contrôle, de diplomatie parlementaire et de prise de décision. Il travaille également sur l'établissement et le développement de relations de partenariat avec les organisations internationales de défense des droits de l'Homme par le biais d'études sur l'approche genre en faveur de la parité et de l'égalité et à travers la présentation de mémorandums sur les politiques publiques et le respect de l'approche genre.