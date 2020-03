Burkina Faso: Amado Traoré - Candidat à la présidence de la Fédération burkinabé de football

Les premières langues se délient au Burkina faso. Dans l'optique des prochaines élections à la présidence de la FBF, une première candidature se dévoile. .

Jeudi, l'ancien président du RCK (Rail Club de Kadiogo) s'est lancé dans la course à la présidence de la FBF. « Je voudrais affirmer ici et maintenant, mon engagement pour un changement véritable en faveur de notre football et de ses acteurs ; un changement où les actes parleront à la place des mots« , lit-on dans sa déclaration de candidature.

« En plus de 04 décennies d'évolution dans l'environnement du football, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai surtout écouté et échangé avec beaucoup de personnes ressources. Des difficultés, nous en avons indéniablement, mais le désir d'agir ensemble pour que notre football aille de l'avant est réel et puissant. La présence de présidents et dirigeants de clubs aujourd'hui à mes côtés l'illustrent suffisamment« , ajoute t-il.

A la tête du RCK, Traoré a remporté à 3 reprises le titre de champion du Burkina Faso. Depuis, il a repris Majestic FC (D2), le club de l'ancien international Jonathan Pitroipa.

C'est le premier candidat déclaré à la FBF pour des joutes prévues à la fin du premier semestre de l'année. La semaine dernière, un collectif d'anciens joueurs a appelé à une nouvelle candidature du président sortant Sita Sangaré. jusque-là, l'intéressé ne s'est pas encore prononcé.