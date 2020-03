Tunisie: Le nouveau sélectionneur « excité » de relever ce défi

Dirk Bauermann est le nouvel sélectionneur de l'équipe tunisienne de Basketball. La Fédération Tunisienne de Basket a officialisé l'arrivée du technicien allemand, venu pour faire franchir un palier à l'équipe. Le travail semble être énorme et difficile mais il est prêt à relever ce nouveau défi.

« Nous savons tous à quel point la tâche qui nous attend sera difficile... Le basket africain est de plus en plus fort. Quand vous avez gagné des médailles, tout le monde veut vous battre. Ce sera un sacré défi, mais je me réjouis de le relever », a-t-il déclaré à la presse locale relayé par le site de FIBA Afrique.

Les récents résultats de la Tunisie lors des compétitions internationales ont sûrement incité Bauermann à accepter cette offre.

« Je me sens vraiment très honoré par cette offre. C'est toujours un grand privilège de diriger une équipe nationale, parce que cela va au-delà du basket. Vous représentez un pays tout entier. C'est un formidable honneur d'être le coach de la sélection d'un si beau pays. J'ai visionné énormément de matchs, ceux des titres continentaux et des Éliminatoires pour les compétitions majeures telles que les JO en 2012 et la Coupe du Monde FIBA 2019 », a-t-il conclu.

Le premier objectif de Dirk Bauermann (ancien sélectionneur de l'Allemagne, Pologne et Iran) est de qualifier la Tunisie pour les JO 2020. Le Tournoi Qualificatif Olympique FIBA sera joué en Croatie. Le Tunisie est logé dans le groupe B en compagnie du Brésil et du pays organisateur.