Ile Maurice: La Banque centrale demande à ses membres d'aider les secteurs touchés par le Covid-19

À l'instar des banques centrales en Inde et en Europe, celle de Maurice n'a pas tardé à emboîter le pas. Face aux directeurs des 18 banques commerciales, le nouveau gouverneur de la Banque de Maurice (BoM), Harvesh Seegolam, les a invités hier matin à venir financièrement à la rescousse des opérateurs affectés sérieusement par l'impact économique du coronavirus. Avec pour objectif : le maintien de la stabilité monétaire et financière du pays.

Ce premier Banking Committee d'Harvesh Seegolam lui aura permis de situer l'urgence économique face à l'épidémie du coronavirus à l'échelle internationale et locale et de cerner son impact sur le secteur bancaire. «Il s'agit ni plus ni moins de son champ d'exposition aux risques d'opération dans des marchés émergents en Asie, déjà lourdement touchés financièrement par l'impact économique de ce virus. Nous avons des investissements transfrontaliers et des activités de trade finance hors de Maurice. Il est évident que l'impact sera dur financièrement pour certaines banques qui se livrent à ces opérations», explique-t-on dans les milieux proches des banques commerciales.

Cependant, au-delà du timing de cette première réunion du Banking Committee, suspendue aux dangers planétaires de cette épidémie et de ses effets dévastateurs sur l'économie mondiale, ce comité a été aussi l'occasion au patron de la BoM de rappeler le protocole, développé avec la Mauritius Bankers' Association.

Plus particulièrement, les mesures à prendre si un cas de Covid-19 devait être détecté dans le secteur. Qu'il s'agisse d'un employé d'une banque ou d'un client.

Nouvelle équipe

L'avènement de la nouvelle équipe dirigeante à la BoM Tower, soit la nomination de Harvesh Seegolam et de ses deux adjoints, Mardayah Kona Yerukunondu et Sadhna Sewraj-Gopal, a entraîné des changements dans la composition du conseil d'administration de la banque et celle du Monetary Policy Committee (MPC). Ce comité se réunira le 10 mars pour décider du repo rate.

Ainsi, à la Banque de Maurice, de nouvelles têtes font leur apparition. Il s'agit de l'opticien Iswar Anoopum Gaya, exmembre du board de la SBM, de Ganessen Chinnapen, économiste en développement, de Christine Sauzier, Head of Legal Affairs du groupe Ciel et Melissa Ramsahye, cadre chez Microsoft. Deux directeurs ont conservé leur poste : Said Toorbuth et Antoine Seeyave, alors que trois autres ont pris la porte de sortie : Ranapartab Tacoori, Axel Pellegrin et Sanjay Gopaul. Le gouvernement est à la recherche d'un autre nominé pour compléter la liste.

En revanche, on relève un seul changement au sein du MPC. Il s'agit de Priscilla Pattoo qui a été remplacée par Christine Sauzier, également membre du board. Les autres membres inchangés : Ignace Lam, directeur de la chaîne de magasins Intermart, le professeur Sanjeev Sobhee, Mohammad Namdarkhan et le Dr Sen Narrainen.