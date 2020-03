Ile Maurice: L'Investigator II, pour évaluer les ressources marines

Arrivé à Port Louis le 28 février, l'Investigator II, navire à multiple usage a été mis en service, hier, mercredi 5 mars, au port. Un montant de Rs 20 millions avait été prévu pour l'achat d'un navire polyvalent.

Mais le gouvernement australien a par la suite été approché pour obtenir des fonds supplémentaires. Le navire, au coût de Rs 57 millions, a été finalement financé à parts égales par le gouvernement australien et le gouvernement mauricien.

Ce bateau construit par Sterner International, de février 2018 à novembre 2019, une entreprise australienne, mesure 18,6 m de long et 5,4 m de large. Il peut donc accueillir douze personnes. Il a une capacité totale de 8150 l et peut couvrir 1 200 milles nautiques à une vitesse de 10 nœuds.

L'acquisition de ce navire, explique Sudheer Maudhoo, ministre de l'Economie bleue et de la pêche, «vise à évaluer les ressources marines et à fournir de meilleures installations pour améliorer la production de poisson par l'exploitation durable des ressources inexploitées, en particulier sur les rives. Il sera mis à la disposition des opérateurs de la pêche». Le navire est équipé de matériel sophistiqué permettant d'effectuer des relevés pour les stocks de poisson inexploités, l'océanographie et la formation des pêcheurs et des capitaines, entre autres.

Un programme pour le mois de mars à décembre 2020 a été établi par le ministère de l'Economie bleue pour la mise en œuvre de plusieurs projets à bord de l'Investigator II. Ils seront réalisés dans la zone économique de Maurice par FiTEC, la Laboratory Division, la Marine Ressource Division et le Mauritius Oceanography Institute.

Brise lame au port

Pravind Jugnauth, Premier ministre, pour sa part, fait ressortir que pour progresser dans le secteur de la pêche, nous avons besoin de l'expertise nécessaire, notamment des outils, de la technologie appropriée et du cadre requis.

Jenny Dee, haut-commissaire d'Australie à Maurice, estime que «ce navire va aider Maurice et Rodrigues à étendre la qualité et la quantité des recherches contribuant aux développements pratiques, politiques et du cadre réglementaire durable de l'économie bleue. Il fournira la base pour établir une collaboration internationale sur des projets de recherche innovants».

Il a aussi été annoncé lors de la cérémonie de lancement que la Mauritius Port Authorirty a investi Rs 2,2 milliards pour la construction de brise lame pour permettre la mise en commun sécurisée de 120 navires de pêche en mer.

De plus, le chenal de navigation sera prolongé à une profondeur de 18 mètres pour faire de Port Louis le port le plus profond de la région. Un guichet unique est aussi prévu pour le traitement des formalités de dédouanement des navires, ce qui facilitera l'arrivée et le départ et renforcera la compétitivité dans la région.