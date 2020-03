Tunisie: ST - Match amical contre le CSHL

Ce sera une répétition pour le match de la coupe contre EGSG.

Afin de maintenir le rythme de compétition, et en vue de préparer le match de coupe qui l'opposera le 15 de ce mois à EGSGafsa, le Stade disputera ce dimanche un match amical contre le CSHL. «Une occasion propice pour tester une formation sans joueurs étrangers. Et en plus, il faut que l'équipe enchaîne avec les matches», a confié le coach Jalel Kadri qui a précisé que la préparation pour le match de coupe se poursuivra avec le même rythme. Avec des séances d'entraînement prévues la semaine prochaine dont quelques-unes sur du tartan. Le match contre El Gawafal aura lieu sur le terrain de «Lala», un terrain en matière synthétique (tartan). Le déplacement à Gafsa aura lieu deux jours avant le match, soit vendredi 13 mars.

Hedda rétabli

Le milieu Hedda, absent lors du dernier match de coupe contre Soliman, vient d'être rétabli d'une contracture. Il a repris les entraînements seul en courant autour de la piste selon un programme de préparation établi par le préparateur physique. Il ne sera pas encore opérationnel dimanche prochain. D'autre part, le président du club, Jalel Ben Aissa, n'a pas caché son étonnement quant à deux informations ayant circulé ces derniers jours. La première concerne les réserves formulées par l'équipe de Soliman contre la qualification de Jacques Médina. Il a affirmé que l'administration du club ne commet jamais de pareilles fraudes. Et, la deuxième, à propos de l'insatisfaction des dirigeants des joueurs et du travail du staff technique. Dans ce contexte, le président du club bardolais a insisté sur la confiance irréprochable du comité directeur dans le staff technique et dans les joueurs. «Qu'on nous laisse travailler. Notre équipe fanion est entre de bonnes mains. Elle fera encore des progrès et elle réussira dans le futur», a confié Jalel Ben Aissa.