Algérie: Coronavirus - 2 nouveaux cas enregistrés dans le pays

Alger — Deux (02) nouveaux cas de Coronavirus (Covid-19) ont été confirmés samedi en Algérie, indique le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué.

Il s'agit d'un "cas enregistré dans la même famille où les cas ont été précédemment confirmés", précise le communiqué, ajoutant que le "deuxième cas est un ressortissant algérien ayant séjourné en Europe".

Avec ces deux nouveaux cas confirmés, le nombre de personnes infectées par ce nouveau virus passe à 19 cas.

Pour rappel, les deux premières personnes, une femme de 53 ans et sa fille âgée de 24 ans, porteurs sains ont été confirmées positives au coronavirus dimanche dernier par le Laboratoire national de référence de l'Institut Pasteur d'Algérie.

Le dispositif de surveillance et d'alerte mis en place et renforcé régulièrement pour répondre à l'évolution de la situation épidémiologique du coronavirus a permis de retracer le parcours d'un Algérien de 83 ans et sa fille résidant en France ayant séjourné en Algérie du 14 au 21 février 2020 dans leur famille à Blida et qui ont été confirmés positifs au coronavirus après leur retour en France, le 21 février 2020.

Le ministère de la Santé a affirmé que l'enquête épidémiologique se poursuit pour retrouver et identifier toutes les personnes contacts", en rappelant le "strict respect" des mesures préventives: se laver les mains, à l'eau et au savon liquide, ou par friction avec une solution hydro-alcoolique, et en cas de toux ou d'éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou un mouchoir en papier à usage unique, s'en débarrasser immédiatement après utilisation et se laver les mains".