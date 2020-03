Gabon: Insertion professionnelle - IST et Canal + Gabon dans une convention d'un an

L'Institut Supérieur de Technologie (IST) a récemment signé dans ses locaux à Libreville, un partenariat avec Canal+ Gabon. Cette convention qui a une durée d'un an renouvelable permettra à l'IST et à ses étudiants de bénéficier de l'environnement et du savoir-faire du GROUPE CANAL+ et d'apporter au GROUPE CANAL+ les capacités de collaboration d'un établissement dont la qualité de formation est reconnue. Ce partenariat est une opportunité pour les étudiants diplômés d'être employés par l'entreprise.

C'est dans la salle des conférences de l'IST que la cérémonie protocolaire s'est déroulée le 4 mars dernier en présence des premiers bénéficiaires : les étudiants. Avant de procédé à la phase de signature des documents, les représentants des deux parties ont présenté les structures. Dans cet exercice, Sana Sionné, Direction générale de Canal+ Gabon a indiqué que Canal + est présent au Gabon depuis 1992. Et s'est installé au Gabon en tant que filiale en 2012. Aujourd'hui, l'entreprise compte 100 emplois direct et plus de 2.000 emplois indirect.

Elle s'est dit satisfaite de signer cette convention avec l'IST. Non sans préciser qu'« on est ravi de pouvoir étoffer ce premier partenariat et de signer cette convention avec IST qui va permettre d'accueil des nouveaux stagiaires et également proposer nos offres d'emplois au réseau des diplômés de l'IST . C'est la première fois qu'on signe ce type de convention au Gabon. Et c'est même une première en Afrique. Nous n'en avons pas beaucoup de ce type ».

Pour Dr. Viviane Annick Boulé, Directrice générale de l'IST, cette cérémonie de signature est le signe de la redynamisation des partenariats que l'établissement a toujours entretenu avec les acteurs du marché de l'emploi. Ainsi, « ce type de partenariat est vraiment vitale pour une école de technologie comme la nôtre, qui vise véritablement la professionnalisation de ses étudiants. C'est dire ici, que la signature du partenariat avec Canal+ Gabon vient servir notre intérêt pour assurer la meilleure qualité à notre produit fini. Surtout en terme de pré-insertion professionnelle, puisqu'il s'agit pour nous de proposer à l'arrivée des entreprises, des produits opérationnels, rompus aux attentes des entreprises », a-t-elle expliqué.

En terme de perspective, la Directrice générale de l'IST a signifié que la maquette de formation de l'établissement, soucieuse des mutations technologiques du marché de l'emploi connaitra un rafraîchissement, conformément à la demande du marché. L'objectif final étant l'insertion professionnelle de jeunes diplômés. Pour la première année de cette convention, Dr. Viviane Annick Boulé espère bien insérer le maximum d'étudiants en fin de formation, avec un minimum de 6 étudiants.

Il est à noter déjà que plusieurs formations nouvelles sont en étude avec le patronat gabonais avant leur insertion dans la maquette des enseignements. Il s'agit entre autres : du Management Public et Territorial ; du Digital Marketing ; du Management des Systèmes de Sécurité d'Informations ; de la Gestion de la Production Industrielle ; de la Gestion Logistique Assistée Par Ordinateur ; de la Conception de Logiciels de Gestion des Organisations ; et des Systèmes Informatiques et Logiciels. Option Administration de Systèmes, réseaux et applications à base de Logiciels Libres. Au sortir de cette cérémonie, les étudiants se sont dits optimistes quant à l'avenir, tout en encourageant l'administration à multiplier ce genre d'initiative.