Sénégal: Prévention de la propagation du coronavirus - Macky, au défi des grands rassemblements religieux !

En Conseil des ministres avant-hier, mercredi 4 mai, le président Macky Sall a pris des mesures importantes face aux 4 cas de coronavirus confirmés au Sénégal. Mais force est de faire remarquer qu'il peut mieux faire. En ce mois de mars marqué par plusieurs rassemblements religieux au Sénégal, l'Etat est attendu sur des décisions beaucoup plus strictes et responsables allant dans le sens de la suspension de ces rendez-vous religieux, pour parer à toute éventualité.

Qu'ils soient affectés ou pas, tous les Etats et territoires ou presque sont contraints de tenir compte dans les programmes et agendas du nouveau coronavirus (Covid-19) qui s'impose désormais à tous. Pis, dans les pays déjà touchés, l'heure est à la prise de mesures drastiques et fermes, allant de la suspension ou report à l'interdiction purement et simplement de rencontres et manifestations culturelles, religieuses, sportives, économiques (salons et foires), etc. pour limiter les dégâts qu'il ont déjà commencé à payer avec la multiplication des cas et la propagation de l'épidémie.

Et le Sénégal ne fait pas exception à cette tendance aux mesures de restrictions en vigueur dans les pays touchés mais qui différent d'un pays à un autre. Toutefois, alors que depuis lundi 2 mars, date de la confirmation du premier cas dans notre pays qui en compte désormais 4, la psychose ne cesse de gagner les populations, le président de la République, Macky Sall, au-delà de la communication et la sensibilisation toujours de mise, commence à poser des actes.

En attestent les décisions du Conseil des ministres du mercredi 4 mars 2020, notamment l'interdiction de sortie du territoire national de tous les ministres et les agents publics dont les missions à l'étranger sont réduites au strict minimum, le report de la célébration de certains évènements populaires inscrits dans le calendrier républicain dont le prochain «Cleaning days» prévu à Thiès, le samedi 07 mars 2020, ainsi que la Journée internationale de la femme prévue le 08 mars 2020, le début de la tournée économique initialement prévue le 24 mars 2020, ainsi que le Conseil des ministres délocalisé de Matam, renvoyé au 05 avril 2020, entre autres mesures phares pour prévenir la maladie et sa propagation.

Seulement, ces mesures sont elles suffisantes ? Surtout en ce mois qui est caractérisé par une série de manifestations religieuses au Sénégal. Le Magal de Porokhane ayant vécu hier, jeudi 05 mars, les éditions 2020 du Daaka de Médina Gounass prévu du 14 au 24 mars, le 140ème anniversaire de l'Appel de Seydina Limamou Laye calé les 25 et 26 mars, le Magal de Kazu Rajab célébré le 22 mars, le «Khadratoul Jummah» prévu au stade Caroline Faye de Mbour, la ziarra de Léona Niassène, etc. se profilent à l'horizon. Ces rendez-vous annuels drainant plusieurs dizaines voire des centaines de milliers de fidèles nationaux et de la diaspora en provenance de plusieurs pays, de plus en plus de voix s'élèvent pour demander à l'Etat de prendre ses responsabilités en ordonnant le différemment ou suspension de ces rencontres de masse, sources de menaces.

A l'image de certains pays comme l'Arabie Saoudite qui, bien que n'étant pas touchée, face à la menace grandissante chez ses voisins frappés, a décidé de la suspension «temporaire» de la Oumra. Une décision suivie par la fermeture de ses frontières (visites touristiques), la semaine dernière. De même, depuis avant-hier mercredi, la République islamique d'Iran a annulé les grandes prières hebdomadaires du vendredi dans toutes les capitales provinciales. Le même jour, l'Italie a fermé ses écoles et universités jusqu'au 15 mars.

En France, en plus de l'arrêt du SIA, dans le cadre des mesures, fermetures et annulations, l'Etat propose aux fabricants de solutions hydro-alcooliques de plafonner à 3 euros les 100 ml le prix de leurs produits utilisés pour limiter l'expansion du coronavirus. Paris maintient également les restrictions collectives, décidées le week-end dernier, et les rassemblements de plus de 5000 personnes dans des espaces confinés restent notamment interdits. Conséquence : le marathon de Paris, le semi-marathon de Cannes et la Foire de Nice ont été annulés. Aussi une «bonne centaine» d'écoles, collèges et lycées restent fermés en France.

De nouvelles annulations sont annoncées par précaution, comme le Marché international des programmes de télévision, deuxième plus grand événement mondial des professionnels de la télévision, prévu du 30 mars au 2 avril à Cannes, en raison de l'«incertitude liée» au coronavirus. Quoique le Sénégal n'ait pas encore atteint le stade 1 de la propagation du coronavirus, la balle semble désormais dans le camp de Macky Sall et de son gouvernement, surtout que les Layènes disent être à l'écoute des autorités tout en se préparant à se conformer à toute décision qui sera prise dans ce sens, pour stopper la propagation du Covid-19.